Trio é preso furtando materiais dentro de hospital abandonado na Federação

Três homens foram presos por furtar materiais dentro do antigo Hospital Salvador, na Rua Caetano Moura, na Federação, na manhã da segunda-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, o trio estava com facão, faca, picareta e outras ferramentas. Eles foram presos em flagrante no local por uma equipe da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação) depois de uma denúncia de que um grupo estava no local furtando materiais da unidade abandonada.

Quando os policiais chegaram, encontraram os portões abertos e logo depois localizaram os três suspeitos.

Os detidos foram apresentados à 7ª Delegacia e, em seguida, levados à Central de Flagrantes.

(Foto: Divulgação)

Abandono

O prédio está vazio desde setembro do ano passado, quando a Prefeitura de Salvador, segundo seu relato, devolveu ao proprietário, depois de usá-lo para leitos de UTI no combate à pandemia do novo coronavírus. E assim ficou até agosto deste ano, segundo moradores da região.

"O hospital aí virou ponto de droga, eles entram para usar e fizeram do local a casa deles. A gente escuta muitos barulhos à noite. E não acontece de agora, tem uns três meses que começaram a fazer isso", fala Jorge, que é morador de uma rua adjacente ao hospital e prefere não revelar seu sobrenome.

Moradores da região afirmaram que o Hospital Salvador foi desativado em 2018. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) apontou que o espaço estava sem uso em 2020, quando o requereu para somar como mais um hospital no combate à pandemia de covid-19. Segundo a assessoria do Hospital Salvador, os representantes legais do local teriam sido desapossados da empresa desde essa requisição administrativa decretada pela prefeitura, a qual teria transferido a gestão do Hospital Salvador para a Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em resposta, esclareceu que, em 2020, o espaço: "Era uma unidade privada que já estava sem funcionar. No período da covid-19, foi requisitada administrativamente pela prefeitura, mas a requisição já foi encerrada há um ano", informa por meio de assessoria.

Prédio imponente marcou uma época no bairro da Federação e hoje é um problema para a comunidade (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Os representantes legais do Hospital Salvador afirmam que a guarda do hospital ainda está com a Prefeitura Municipal, que, segundo eles, deveria zelar pela integridade física do bem. Embora os proprietários do hospital atribuam a responsabilidade pela segurança da unidade à prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou um documento à reportagem que indica o encerramento do contrato da pasta com o Hospital Salvador. Este registro de revogação foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 9 de novembro de 2021.