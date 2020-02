Trio feito com contêiner desfila nesta terça-feira (25) no circuito Barra-Ondina

A dupla de irmãos Juan e Ravena, que já inovou com o Trio Solar (com som e iluminação sustentáveis), lança no Carnaval 2020 o Trio Contêiner. O veículo, criado pelos próprios irmãos, em parceria com a empresa Termoverde, foi feito com contêineres marítimos. A dupla se apresenta nesta terça-feira (25), a partir das 15h, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), com apoio da Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O trio, no estilo “pranchão” (mais baixo e perto do público), foi feito a partir da reutilização de um contêiner marítimo de 12 metros. Parte da energia para alimentar o som e a iluminação é captada através de painéis fotovoltaicos e armazenada em baterias estacionárias, diminuindo a utilização de geradores poluentes. A cabine foi projeta para filtrar os resíduos de fumaça.

Além disso, conta com camarins e banheiros para artistas e convidados, e pode ser também ser transformado em um palco fixo de rápida montagem, já que não está preso, mas apenas acoplado ao veículo utilizado como transporte. O trio tem 810 kg e 20 toneladas. Além de fazer o reaproveitamento da água da chuva, a estrutura contém lixeiras de coleta seletiva e caixas de som de madeiras reflorestadas.

“Ele (o trio) utiliza o mesmo conceito de transporte de contêineres, seguindo uma das diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) de consumo e produção responsáveis. Dessa forma, vamos fazer mais um Carnaval alegre, festejando com o público nas ruas, e também ambientalmente e socialmente responsável. Temos que aproveitar a maior festa do mundo para mandar um recado para o mundo sobre sustentabilidade”, afirma Juan, que é arquiteto por formação e idealizador do projeto.

“O nosso trabalho vem apresentando novas proposta sobre preservação do meio ambiente de forma prática, e não apenas no discurso, pois há anos estamos contribuindo com nossas músicas, capas de CD, ações nas redes sociais, equilibrando os três pilares do desenvolvimento sustentável no projeto: o Econômico, Social e Ambiental”, lembra Ravena, formada em publicidade e criadora do conceito do trio contêiner.

Repertório

A dupla também promete inovar no seu repertório. Além de misturar do reggae ao ragga eletrônico, passando pelo forró, MPB e axé, os irmãos vão homenagear vendedores ambulantes com a música Geladinho e abordar temas como igualdades de gênero e redução das desigualdades com a nova música de trabalho Borboletas.

