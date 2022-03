Trio que aplicou golpe de mais de R$ 3 mil em idoso de 90 anos na Bahia é preso

Três estelionatários foram presos, horas depois de roubar o cartão de um idoso, de 90 anos, e realizar transações bancárias que totalizaram mais de R$ 3 mil, na segunda-feira (28). A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Territorial (DT) de Itambé, em conjunto com policiais militares e Guarda Municipal.

Conforme explicou o titular da DT/Itambé, delegado Márcio Allan Assunção, a unidade recebeu a informação de que o trio havia subtraído o cartão da vítima, com a desculpa de que o ajudaria em uma transação. “A equipe saiu em diligência até localizar, na BA-263, o veículo no qual os três haviam partido do centro da cidade”, esclareceu.

Em depoimento, os suspeitos declararam que anotaram a senha do cartão do idoso no momento em que ele tentava sacar dinheiro, no terminal de autoatendimento. “Eles trocaram o cartão quando ofereceram ajuda para fazer o saque, a partir disso começaram a realizar as transações. Dinheiro, celulares, diversos cartões e documentos de terceiros foram apreendidos. Os três homens foram autuados em flagrante pelo crime de estelionato e estão custodiados na DT, à disposição da Justiça.