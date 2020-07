Trio que assaltava em carro branco no Cabula é preso com celulares e dinheiro

Três assaltantes foram presos em flagrante com cinco smartphones e uma pequena quantia em dinheiro roubados das vítimas, na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, na noite de segunda-feira (20). A prisão foi efetuada por policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves). O flagrante ocorreu após os policiais serem acionados quando passavam pelas proximidades do campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e informados sobre um trio, armado, em um carro branco que realizava assaltos na região.

Após a denúncia, a polícia iniciou as buscas e os criminosos foram interceptados na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula. "No início das varreduras o carro modelo Gol foi localizado e alcançado pela viatura", informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio de nota. Foram presos em flagrante três homens com um revólver calibre 38 e munições. Com o trio foram recuperados cinco smartphones e uma pequena quantia em dinheiro roubados das vítimas. O caso foi formalizado na Central de Flagrantes.