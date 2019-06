Trio que matou jovem por homofobia em Camaçari é condenado

Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, lembrado nesta sexta-feira (28), um crime motivado por homofobia teve seu desfecho depois de sete anos. O Tribunal do Júri de Camaçari condenou à prisão os responsáveis por agredir dois irmãos por pensar que eles eram um casal homoafetivo. Um dos irmãos não resistiu aos ferimentos causados pela agressão e morreu.

Adan Jorge Araújo Benevides foi condenado a 26 anos de detenção, Adriano Santos Lopes a nove anos e três meses e Douglas dos Santos Estrela a 14 anos de prisão, pelo homicídio de José Leonardo da Silva e tentativa contra seu irmão José Leandro da Silva. A denúncia foi sustentada pelo promotor de justiça Bruno Sanfront.

Crime

O crime ocorrido em 24 de junho de 2012 foi tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, incisos I e IV e artigo 14, inciso II, que caracteriza um homicídio de forma tentada e outra consumada. Os irmãos estavam na festa de São João da cidade quando foram agredidos com golpes de faca, socos, chutes e pedras.

À época com 22 anos, os irmãos foram socorridos por uma viatura da Polícia Militar (PM) para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu depois de chegar ao hospital.