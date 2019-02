Trio Respeita as Mina terá Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França

Um dos projetos mais engajados do Carnaval de Salvador, o “Trio Respeita As Mina” traz esse ano como principais atrações três mulheres de destaque na nova safra da música baiana: Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França, que levarão para a menina mensagens contra o machismo e a favor da igualdade de gênero.

O projeto musical faz parte da campanha Respeita as Mina, que trata do enfrentamento à violência contra as mulheres. O dia, local e horário do desfile ainda estão sendo definidos.

Contra o assédio

Além do trio, a campanha, promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA), este ano vai tratar, de maneira lúdica e bem-humorada, a diferença entre a paquera saudável e o assédio durante a folia.

O objetivo é chamar a atenção dos homens para comportamentos muitas vezes naturalizados no cotidiano e principalmente na folia, mas que caracterizam assédio.

A Respeita as Mina tem o propósito de estimular o respeito, buscando incentivar um Carnaval alegre, descontraído, sem violência de gênero.

As ações de sensibilização serão realizadas nos portais de entrada de foliões nos principais circuitos da folia, blocos, camarotes e nos pontos receptivos (Rodoviária, Terminal de São Joaquim, Porto e Aeroporto de Salvador), além de hotéis, pousadas, hostels e albergues com o propósito de sensibilizar os foliões e hóspedes sobre questões referentes à violência de gênero.

Unidade móvel

Pelo segundo ano consecutivo, a SPM-BA estará também no circuito do Carnaval com uma Unidade Móvel, em parceria com o Hospital da Mulher (Circuito Barra-Ondina), para orientações às mulheres em situação de violência.

O Hospital da Mulher conta com equipe especializada e toda a estrutura necessária para o atendimento às mulheres vítimas de violência. As mulheres que chegarem ao hospital serão acolhidas e receberão atendimento para profilaxia pós-exposição à DST/Aids.

Parcerias

A SPM-BA firma todos os anos parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e com a rede de atenção às mulheres (Defensoria Pública, Ministério Público, Ronda Maria da Penha, Tribunal de Justiça, Hospital da Mulher) para garantir o acolhimento adequado e o atendimento mais rápido e humanitário às mulheres em situação de violência.

Equipes da SPM-BA vão reforçar o atendimento na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), de Brotas, com equipe de psicóloga e assistente social por turno.

Estão programadas visitas aos postos integrados das policias civil e militar localizados nos circuitos do Carnaval, além de ações de sensibilização das tropas em cada troca de turno, com distribuição de folheto específico para os policiais.