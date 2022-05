Trio suspeito de tráfico é preso após usar crianças como 'escudo humano' em Juazeiro

Um trio foi preso depois de usar crianças como escudo humano para tentar evitar a prisão em Juazeiro, na Bahia, na noite da sexta-feira (13). Os três homens são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar.

Com os três, foram apreendidos celulares, uma arma, munições, facas e drogas. Eles também são suspeitos de participar da tentativa de homicídio contra duas mulheres na cidade.

A PM prendeu os três depois de receber uma denúncia de tiroteio no bairro Alto da Aliança. Lá, encontraram o trio dentro de um carro com três crianças.

Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram alcançados. Ao sair do carro, eles usaram as crianças como proteção. Não há informação sobre para onde as crianças foram encaminhadas, nem se eram parentes de algum dos suspeitos.

Um dos três presos estava com tornozeleira eletrônica ao ser detido - ele já responde por tráfico e associação ao tráfico, além de posse irregular de arma de fogo e furto qualificado.