Troco? Gabi Martins, do BBB20, diz que ficaria com ex de Bianca Andrade

Gabi Martins, ex-integrante do Big Brother Brasil 20, topou participar de uma brincadeira com o youtuber Matheus Mazzafera em que tinha que responder se "pegava, pensava ou passava" alguns famosos, todos apontados pelo apresentador. Shawn Mendes, Caio Castro, Felipe Tito, Vitão, Alok e Felipe Araújo foram algumas das celebridades que a cantora disse que pegaria. Mas o nome que surpreendeu foi Diogo Melim.

"Eu acho gato. Pego", disse Gabi, às gargalhadas, após Matheus dizer que "chumbo trocado não dói".

O 'detalhe' é que Diogo, da banda Melim, é ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também participou do BBB20. Quando a influencer entrou no programa, ainda namorava com o cantor. Só que, durante uma festa, Bianca deu em cima do modelo Guilherme Napolitano - que era, justamente, o namorado de Gabi no BBB20.

Depois do episódio, Diogo apagou as fotos com Boca Rosa. E, quando ela saiu do confinamento, os dois terminaram o romance. Gabi e Guilherme também botaram um ponto final no relacionamento no 'mundo exterior'.

Ainda durante a brincadeira com a cantora, Matheus Mazzafera a deixou envergonhada ao ligar para Leo Picon, para quem Gabi respondeu um "pego". O apresentador disse que daria o número dos dois, um ao outro, para organizar um encontro. "Por favor. A Gabi é muito linda", disse Leo.

