Troféu Correio Folia: Cabeça Branca, de Tierry, é eleita a Música do Carnaval 2022

O dono da lancha e o troféu Correio Folia é o Cabeça Branca. O hit do baiano Tierry venceu outras 25 candidatas e foi eleito pelo público do CORREIO como a música do Carnaval 2022.

Ao total, foram 212225 votos nos seis dias em que a consulta popular esteve no ar. "Cabeça Branca" foi a preferência de 50% dos votos.

O top 5 foi fechado, respectivamente, por Malvadão, de Xamã, com 25; Malvada, de Zé Felipe, com 12%; Roqueira no Paredão, de A Travestis e Malfeitona, com 10%; e Siga a Música, de Olodum, com 1,23%.

A curadoria das concorrentes ao título é assinada por Osmar Martins Marrom e outros jornalistas da redação com base nas músicas lançadas nesse verão.

Veja a classificação completa:

