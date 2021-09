Tropa bolsonarista na CPI pede acesso a sigilos de ex-chefe da Casa Civil de Rui

Integrante da tropa do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid, o senador cearense Eduardo Girão (Podemos) apresentou um requerimento em que solicita a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil no governo Rui Costa (PT). Ao justificar o pedido, o parlamentar alega que uma das prerrogativas da comissão é investigar o uso de verbas federais repassadas aos estados para combater a pandemia e destaca indícios de irregularidade na compra de 300 respiradores pelo governo da Bahia. O caso ganhou visibilidade nacional e levou à queda de Dauster, exonerado em 5 de junho de 2020.

Cortina de fumaça

O requerimento faz parte da tática adotada pelos senadores bolsonaristas na CPI, cujo foco é atacar governos estaduais comandados por adversários políticos, na tentativa de desviar a atenção de denúncias contra o Palácio do Planalto investigadas pelo colegiado. Como o bloco governista é minoria na comissão, o pedido de Girão sequer deve ser apreciado.

Mais do mesmo

A ofensiva encabeçada por Eduardo Girão na CPI é a mais recente de uma série de iniciativas semelhantes. Em abril e maio deste ano, ele e outro aliado do presidente na comissão, o senador Marcos Rogério (DEM-RO), apresentaram requerimentos para que Bruno Dauster e o governador Rui Costa fossem convocados a depor. Todos também hibernam há meses na pauta da CPI.

Levante da toga

Desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ) se articulam para frear o projeto que abre brecha para fraudes cartoriais na Bahia. A ideia de criar o chamado ofício único em cidades de até 50 mil habitantes, revelada na edição do último dia 20, tem rejeição de parte do TJ por unir tabelionato de notas e cartório de registro de imóveis no mesmo espaço.

Oxigênio extra

O movimento dos desembargadores cresceu após o Conselho Nacional de Justiça cobrar esclarecimentos do tribunal sobre a proposta, que ignora determinação do próprio CNJ. Hoje, tabelionatos de notas e cartórios de registro de imóveis são separados para evitar fraudes.

Reino do bamba

A casa em que morou o sambista Riachão, no Garcia, pode virar um memorial. A intenção de adaptar o imóvel para abrigar o acervo do artista foi comunicada pelos familiares dele ao prefeito Bruno Reis (DEM), que demonstrou interesse em preservar a memória do célebre cantor e compositor de sambas de sucesso que faria 100 anos em 14 de novembro deste ano. De pronto, o prefeito adiantou que vai colaborar para tirar o projeto do papel.

Pólvora no ar

Independente do veredito do Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre o marco temporal para as demarcações de indígenas, produtores rurais da Bahia e ONGs que atuam na defesa dos direitos humanos preveem conflitos sangrentos pela posse de áreas extensas no Sul e Sudoeste do estado.