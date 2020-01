Trouble, mala suerte, cilada: turistas gringos contam maiores perrengues em Salvador

Trouble, mala suerte, problème... O idioma pode ser diferente, mas a verdade é que todo mundo sabe reconhecer uma cilada quando se depara com uma. É a mesma coisa com os turistas estrangeiros que chegam a Salvador: ainda que muitos não entendam o português (com uma bela dose de sotaque baiano), conseguem identificar um perrengue de longe.

Pode ser só uma dificuldade de comunicação ou uma comida com dendê que não caiu bem para quem não está acostumado com o tempero das bandas de cá, mas, em alguns casos, o problema pode até mesmo chegar à polícia.

“Você tem que ter outras preocupações com turistas estrangeiros. O turista nacional já conhece nossa cultura. O estrangeiro, não”, diz o presidente da Associação Brasileira de Hotéis – Seção Bahia (Abih-BA), Luciano Lopes.

Entre alguns segmentos turísticos, orientações específicas para os visitantes gringos são comuns: onde é mais seguro ir, lugares com mobilidade mais fácil e até não esquecer de usar protetor solar. “Fazemos tudo isso antes do hóspede sair, mas é difícil controlar, porque temos culturas diferentes”, completa Lopes.

No verão de 2020, a expectativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) é de que os estrangeiros sejam 10,1% dos 3,6 milhões de turistas que devem chegar à cidade este ano. O número de turistas, inclusive, é 2,1% maior do que o do mesmo período de 2019. A maioria dos estrangeiros vem da Argentina, Espanha, França, Itália e Portugal.

Com gasto médio de R$ 800 a R$ 900 por dia, muitos dos turistas internacionais têm entre 30 e 40 anos, de acordo com as entidades turísticas. São pessoas como a profissional de comércio exterior russa Victoria Podvalnaya, 32, para quem pesou o fato de não saber onde é seguro ou não. Enquanto isso, a aposentada italiana Liviana Fontana, 64, lutava mesmo era com a língua.

Já a economista argentina Graciela Ramos, 58, acabou passando por uma experiência que definiu como traumática. “De repente, vimos um homem dar dois tiros no outro a poucos metros de nós. Mas é o tipo de coisa que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo”, analisa.

Confira os depoimentos completos abaixo.

Vimos um homem dar dois tiros no outro a poucos metros de nós

“Estou vindo pela segunda vez a Salvador, mas é a primeira vez deles (marido e quatro enteados). Estamos há quatro dias na cidade antes de seguir para Praia do Forte e Guarajuba. Queríamos encontrar um lugar que unisse descanso, história, cultura e belas praias – por isso, pensamos em Salvador.

Mas, ontem, estávamos no ônibus turístico perto da Arena Fonte Nova e, de repente, vimos um homem dar dois tiros no outro. Aconteceu ali, a poucos metros de nós. Não vi o que aconteceu depois – se o rapaz morreu ou não. Foi uma experiência traumática. Foi a pior experiência, mas não é culpa de vocês.

Graciela, ao lado do marido Mário (Foto: Thais Borges/CORREIO)

Eu já tinha visto um acidente de carro acontecer e foi algo chocante, mas nunca tinha visto alg assim. Mas é o tipo de coisa que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Hoje, não estamos com medo.

Tirando isso, tudo é maravilhoso. Todas as pessoas são muito legais. A língua é fácil, se não falarem muito rápido. Muitas vezes, temos que recusar o que nos oferecem porque as coisas são caras. Infelizmente, acaba sendo muito caro para nós, argentinos. Nós gastamos 200 dólares em um só dia.

Quando vim pela primeira vez, em 1989, era muito perigoso. Os guias diziam para a gente nunca sair sozinho e nunca vir ao Pelourinho à noite, nem mesmo com amigos. Agora, me sinto segura aqui”.

Graciela Ramos, 58, economista e turista argentina. Veio a Salvador com o marido, o consultor Mario Diaz, 62, e os quatro filhos

"Acabo tendo que recorrer ao amigo como tradutor"

Foto: Thais Borges/CORREIO

“Cheguei ontem à noite (quinta-feira) e a língua é uma barreira. Tem sido difícil, por isso acabo tendo que recorrer ao meu amigo como tradutor. Ele também é italiano, mas mora em Salvador há 20 anos.

Ainda não vi quase nada da cidade, mas vejo que tem muitos policiais fazendo rondas. No geral, me pareceu seguro. Vou passar 40 dias aqui e espero ver bastante da cidade, porque é minha primeira vez. Minha dificuldade mesmo é o idioma”.

Liviana Fontana, 64, aposentada, turista da Itália

"Um rapaz veio querendo me dar um beijo do nada"

A língua é uma dificuldade, mas eu aprendi o mínimo para sobreviver. ‘Oi, tudo bem? Quanto custa? Quero comprar uma água. Qual é o seu nome?’. Aprendi a comunicação básica, mas não passa disso. O bom é que as pessoas aqui não desistem. Elas sempre estão tentando se comunicar com você.

Estou conseguindo lidar com isso de uma forma que, às vezes, nem entendo como que eu consigo entendê-los.

Cheguei há uma semana e tem sido excelente porque a cultura é maravilhosa. Vejo que há muitos prédios antigos bonitos que precisam de cuidados. Conheci Salvador porque, há uns três ou quatro anos, um amigo me falou da cidade. Ele tinha vindo fazer um trabalho voluntário e me falou que eu de

O problema é que, como não sou daqui, não me sinto segura para ir em outros lugares sozinha. Não sei se vou chegar ao lugar certo ou ir parar em um local muito perigoso, em que eu esteja em risco.

Foto: Thais Borges/CORREIO

Acabou que não saí do Pelourinho. Estamos aqui vivendo nessa pequena vila colorida e histórica, mas sinto que não conheço a cidade. Não vi a cidade como é vivida pelos locais. Não me sinto confortável. Onde é perigoso e onde não é?

Aqui, no Pelourinho, me sinto segura, até porque tem policiais a cada esquina. Mas não sei nada. As pessoas indicam o Rio Vermelho, a Barra. Não sei até agora se o Rio Vermelho é uma rua, um distrito ou outra cidade.

Sou russa e metade judia e algumas pessoas dizem que somos frios, mas, na verdade, na minha família as pessoas se tocam muito. Talvez não seja tanto quanto aqui, mas nós nos tocamos, abraçamos. Existe toda uma comunicação não-verbal, por isso, a proximidade das pessoas aqui não me incomoda. Outro dia, um rapaz veio querendo me dar um beijo do nada. Fiquei um pouco chocada. Disse: ‘que tal a gente conversar um pouco?’. Isso não é comum para mim.

Victoria Podvalnaya, 32, profissional de comércio exterior, turista da Rússia

"A gente pergunta qual é o ônibus"

Já vim outras vezes ao Brasil, então não é tão novidade assim. Ainda que eu não fale português, já conhecia alguma coisa ou outra. Diria que a dificuldade é a língua, mas tudo bem. Eu consigo entender “médio”. Entendo se falarem mais devagar.

A gente foi pegar ônibus para ir à praia e ir em lugares como a Barra, a Pituba, mas não conhecia nada. Não dava para entender. Só que a gente sempre pergunta qual é o ônibus e o pessoal ajuda. Temos que perguntar, se não, não tem jeito.

Juan Manoel, 33, cineasta e turista argentino



Telefones úteis

Se você é um turista e não sabe para onde ligar em caso de emergência, o CORREIO preparou uma lista que pode ajudar.

Aeroporto de Salvador - (71) 3204-1000

Bombeiros - 193

1ª Delegacia (Barris) - (71)

3117-6120

Delegacia de Proteção ao Turista (Pelourinho) - 3116-6512

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Brotas) - (71) 3116-7000

Polícia Civil - 197

Polícia Militar - 190

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - 192

E os consulados?

Pelo menos 25 países têm algum tipo de representação diplomática em Salvador. É possível contatá-los em caso de emergências.

Colaborou Marina Hortélio