TRT-BA abre concurso com salários de R$ 12 mil. Saiba mais

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), que abrange o estado da Bahia, publicou, na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (9/9), o Edital nº 01/2022, que regulamenta o concurso público para formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro permanente de pessoal do TRT-5.

As inscrições ocorrerão no período de 15 de setembro até o dia 11 de outubro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, e as provas estão marcadas para acontecer no dia 4 de dezembro, em Salvador. As oportunidades contemplam as carreiras de técnico judiciário (nível médio) e analista judiciário (nível superior) em diversas especialidades, com salários que variam de R$7.591,37 a R$12.455,30.

Cargos

Para nível médio, o cadastro reserva será para técnico judiciário/área administrativa e para as especialidades de Agente da Polícia Judicial, Enfermagem e Tecnologia da Informação. Já para nível superior, o cargo de analista judiciário/área administrativa e para as especialidades Contabilidade, Arquivologia, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia em Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Estatística, Medicina, Psiquiatria, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Por fim, para nível superior em Direito, o cargo de analista judiciário/área judiciária, e Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Período das inscrições

Das 10h do dia 15/9/2022 às 14h do dia 11/10/2022 (horário de Brasília), por meio do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, disponível no sítio eletrônico da FCC.

Valor da inscrição:

- R$ 160 (cento e sessenta reais) para os cargos de analista judiciário, todas as especialidades;

- R$ 110 (cento e dez reais) para os cargos de técnico judiciário, todas as especialidades.

Provas

Todos os candidatos ao concurso do TRT-5 serão avaliados com prova objetiva e discursiva-redação. Para a especialidade de Técnico Judiciário / Agente da Polícia Judicial haverá ainda a prova prática de Teste de Aptidão Física (TAF). Todas as avaliações têm caráter eliminatório e classificatório e estão marcadas para acontecer no dia 4/12, em Salvador (BA), em dois turnos: manhã, para os cargos de técnico judiciário, todas as áreas e especialidades; e tarde, para os cargos de analista judiciário, todas as áreas e especialidades.

Dúvidas

Todos os questionamentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da FCC, pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), por meio do e-mail: sac@fcc.org.br ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas.