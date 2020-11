Trump autoriza início do processo de transição do poder para Joe Biden

O presidente Donald Trump deu autorização para que a equipe do presidente eleito, Joe Biden, inicie a transição oficial de governo para a posse em janeiro. A Administração Geral de Serviços (GSA) enviou uma carta ao gabinete de transição de Biden na tarde desta segunda-feira (23) anunciando a liberação da dos recursos para a mudança de governo.

Sob alegação de que a vitória de Biden não era oficial, apesar dos cálculos junto aos colégios eleitorais indicarem a derrota do republicano, o governo de Trump não estava autorizando a atuação da equipe do democrata.

Trump declarou no Twitter a autorização partiu da Casa Branca e disse que a chefe da GSA, Emily Murphy, foi alvo de "assédios, abusos e ameaças" nos dias que antecederam o anúncio.

"Quero agradecer a Emily Murphy da GSA por sua dedicação e lealdade a nosso país. Ela foi assediada, ameaçada e abusada - e não quero ver isso acontecer com ela, sua família os os funcionários da GSA. Nosso caso continua FORTE, e vamos manter a boa luta, e acredito que vamos vencer. De toda forma, no melhor interesse do país, recomendo que Emily e sua equipe façam o que precisa ser feito sobre os protocolos iniciais, e pedi que minha equipe faça o mesmo", publicou Trump no Twitter.

Murphy, porém, disse que jamais foi pressionada pela Casa Branca sobre sua eventual decisão, que garante ter sido tomada "com base na lei e nos fatos disponíveis". A agência afirma ainda que "não aponta ou certifica o vencedor de uma eleição" e que o vencedor será apontado "pelo processo eleitoral determinado pela Constituição".