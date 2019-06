Trump chega a Londres para visita de Estado de três dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta segunda-feira (3) a Londres para iniciar uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido, onde será recebido pela rainha Elizabeth II e se reunirá com a primeira-ministra, Theresa May.

O avião presidencial, o Air Force One, aterrissou às 7h55 locais (4h55 em Brasília) no Aeroporto de Stansted. O presidente norte-americano viajou acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump.

Com toda a pompa que rodeia a visita, a rainha Elizabeth II, de 93 anos, dará as boas-vindas oficial a Trump no Palácio de Buckingham, onde nesta noite haverá um banquete de Estado no qual ambos farão discursos.

Ao aterrissar, Trump disse em sua conta no Twitter que o prefeito de Londres, Sadiq Khan, é um "fracassado total". "Sadiq Khan tem feito um trabalho horrível como prefeito de Londres e tem sido, de forma tola, 'asqueroso' com o presidente dos EUA, de longe o aliado mais importante do Reino Unido", escreveu o líder norte-americano na rede social. "É um fracassado total que deveria focar no crime em Londres, não em mim."

Khan, do Partido Trabalhista, havia criticado, nos dias anteriores à chegada de Trump ao Reino Unido, a recepção do norte-americano com todas as honras próprias de uma visita de Estado.

O britânico chegou a comparar, no domingo, em um artigo publicado pelo jornal The Observer, a linguagem de Trump com a de "fascistas do século 20", colocando-o no mesmo grupo que extremistas como o húngaro Viktor Orbán, o italiano Matteo Salvini, a francesa Marine Le Pen e o britânico Nigel Farage. (Com agências internacionais).