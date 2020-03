Trump estuda decretar quarentena em Nova York

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que está considerando a possibilidade de decretar quarentena no estado de Nova York. Ele disse que a decisão deve ser tomada ainda hoje (28/3). Saindo da Casa Branca pela manhã, Trump disse que a medida deve atingir o estado de Nova York, algumas áreas de Nova Jersey e partes de Connecticut. "Talvez não precisemos fazer isso, mas existe a chance de que decretemos uma quarentena, a curto prazo, duas semanas, em Nova York", declarou o presidente.

Trump disse conversou com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, e acrescentou que a quarentena poderia incluir até restrições de viagens para impedir que pessoas de Nova York levem o vírus para outros estados. "Eles estão tendo problemas na Flórida. Há muitos novaiorquinos descendo para lá, nós não queremos isso", explicou. O governador, no entanto, disse que a conversa com o presidente não chegou a tocar nesse assunto. "Eu não sei nem o que isso significa, não sei como pode se decretar legalmente uma quarentena forçada", disse Cuomo. "Eu não gosto nem de como isso soa".

Primárias

Cuomo também anunciou hoje que as primárias democratas de Nova York para a eleição presidencial deste ano que aconteceriam no dia 28 de abril foram adiadas para 23 de junho por conta do novo coronavírus. "Não acho inteligente trazer um monte de gente para um lugar para votar, muitas pessoas tocando uma maçaneta, muita gente tocando uma caneta", declarou o governador. "Nós vamos realizar junto com uma outra eleição que já estava agendada para 23 de junho", explicou.

Outros 10 estados e Porto Rico adiram suas primárias, alguns inclusive abriram votação exclusivamente por e-mail.