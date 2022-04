Truque de mestre 

Sabe aquele top bafônico que você botou para jogo? Experimenta usá-lo com criatividade - que automaticamente - você o tira do lugar comum. Dica de stylist: ousa usando uma camiseta ou outro top por baixo que rola muito sentimento. Atrás de uma boa inspiração? Dá uma espiadinha na coleção Inverno 22 da Nati Vossa (bynv.com.br), que acaba de inaugurar sua quinta loja na capital paulista.





Vá com ela

Que tal uma bag a tiracolo com uma cor bem vibrante para você chamar de sua? O vixe amou a peça da coleção Pantone da C&A (cea.com.br), que custa R$ 169,99 e faz mix perfeito com qualquer visu mais urbano

A preferida

A bota coturno é uma das mais desejadas da estação. Aproveita o mês das chuvas para fazer muitas produções com o modelito, que não precisa ser o convencional, pode ter um toque de cor, como essa aposta da Netshoes (netshoes.com.br) que quebra a feminilidade de qualquer vestidinho estampado. Preço: R$ 99,9.

Efeito desejado

O look pode está basiquinho, composto de duas peças e sem nenhuma sobreposição, mas se você aposta em uma meia esportiva com o cano um pouco mais alto, ressignifica de vez essa proposta. Elege um modelito preto e branco, que combina com tudo, e inicie suas experimentações. Onde achar? E-commerce da Sain Studio (saintstudio.com.br). Custa R$ 39 o par.





Acenda seu viver

Ela pode parecer um simples detalhe, mas uma boa luminária faz toda a diferença naquele cantinho escolhido da casa. São peças funcionais, porém também imprimem aquele efeito capaz de roubar a cena, como essa arrematada na loja virtual da Westwing ( westwing.com.br). Preço: R$ 329,9.

Bem muso

Um top lacrativo é boa escolha fashion para quem não quer muito trabalho na hora de se montar. Esse achadinho da Urbanic (br.urbanic.com) cumpre bem esse papel. Coloca um shortinho que o look está pronto. O modelito você leva para casa por R$ 38,99.





Nota 10: As fashionistas elegeram a zebra como a nova onça. Em um show em Praia do Forte, looks incríveis foram montados com o animal print. Very cool!



Nota 0: Se você está dançando horrores na festa e, acabou ficando completamente suado, evite cumprimentar o outro com dois beijinhos. Dá um oi que já está valendo. De última!