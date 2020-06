Truques de mestras da maquiagem

Qual é a nossa real expressão em tempos de pandemia? Se observarmos com afinco, vamos notar um inconsciente coletivo: rostos cansados, olheiras profundas, cabelos ao natural capazes de revelar a verdadeira idade e nítidas rugas. A preocupação toma conta das nossas almas e os corpos têm o papel de ecoar tudo isso. Talvez tenha chegado o momento de aceitação de um verdadeiro eu. Se você lida bem com essas mudanças, está no caminho da evolução.

Caso contrário, saiba que estar com a auto-estima elevada muda a maneira como encaramos a vida. Se realmente te incomoda a cara de insônia ou aquela espinha enorme que resolveu aparecer, não se desespere. Existem truques básicos de make que podem mudar a sua rotina. Até porque, sempre terá aquela videoconferência de trabalho ou a live que você deseja tanto fazer. Às vezes, basta um batom forte para mudar a expressão e te fazer escapar dessa dura realidade. Três maquiadoras profissionais, experts nesse assunto, dão dicas salvadoras para dias melhores em tempo de isolamento.

NATALIA CAVALCANTE

Tom certeiro

Um único produto que ajuda a dar um ar saudável à pele e a destacar as maçãs do rosto. Sabe qual é? Ele foi a escolha da maquiadora Natalia Cavalcante para as suas dicas para as mulheres negras. “O blush é aquele produto muito temido que sempre sentimos dificuldade na hora de escolher e aplicar”, afirma.

Como escolher e aplicar

Segundo ela, os melhores tons para as peles negras são aqueles mais fortes, queimados como os laranjas, uva e marsala. “Evite as cores rosadas muito abertas, como rosa-chiclete, pois em peles mais escuras vão ficar acinzentadas”, explica Natalia. E conta mais: para aplicar o blush em pó, é melhor sempre utilizar um pincel. Já os cremosos, ficam bem usando os dedos. “Quando for passar o produto, tire o excesso do pincel, sorria e faça movimentos circulares do ponto mais alto da maçã do rosto puxando em direção a orelha”, finaliza. Se o desejo é um efeito bronzeado no rosto, aproveite o resto de produto no pincel e passe sobre o nariz, bem de leve.

JANAINA ABDON

Muito com pouco

Criar na escassez pode ser um bom estímulo para a originalidade. Por isso, se você não tem um grande acervo de maquiagem, saiba que a beauty artist Janaína Abdon garante que é possível fazer uma make das melhores com apenas cinco produtos e nenhum pincel, usando apenas as pontas dos dedos. “É perfeito para quem quer criar uma beleza simples e prática sem se limitar pela falta do material ”, afirma. O segredo, segundo ela, para fazer a pele sem um pincel é deixar a base mais concentrada nas regiões em que você precisa de uma maior cobertura e espalhar bastante nas extremidades do rosto, para não ficar visível onde começa ou termina a maquiagem da pele. Assim, é possível obter um efeito natural.

Esfumado perfeito

Para conseguir dar um ótimo realce nos olhos, Janaína sugere uma sombra marrom colocada com a pontinha das hastes flexíveis. “Primeiro aplicamos bem rente aos cílios, criando um contorno no olhar. Em seguida, esfume um pouco a pálpebra superior, com a lateral do mesmo aplicador”, explica. Com a mesma haste, só que usando a outra extremidade é possível fazer um leve contorno labial, com a mesma sombra. “E para finalizar: passe hidratante labial com cor, nos lábios e nas maçãs do rosto, para uma leve corada” sentencia Janaína.

LUANNA SAMPAIO

Camuflado natural

Empoderada, a beauty artist Luanna Sampaio percebe a maquiagem como uma potente ferramenta de expressão, capaz de motivar e revelar sentimentos. Uma aliada nesses dias de isolamento. “Basta o primeiro contato para perceber como alguns produtos podem mudar a maneira como você se sente, explica. Segundo ela, “o mais legal é poder acreditar naquela mulher poderosa que você vê no espelho e ter a certeza do seu valor e beleza com ou sem make”, comenta.



Xô, cansaço

Com um corretivo do tom exato da sua pele, camufle olheiras e possíveis manchas. “Aplique o produto com ‘batidinhas’ curtas com os próprios dedos até alcançar o resultado”, explica a maquiadora. Algumas regiões do rosto, principalmente debaixo dos olhos, costumam acumular muito produto. Por isso, segundo ela, é importante aplicar um pó, para selar o corretivo, garantindo maior durabilidade. Dica certeira: nas sobrancelhas, está valendo apenas pentear para cima. Rímel nos cílios, sempre “varrendo” bem rente à base. E para finalizar: o lip tint. Nada mais que um pigmento líquido que carrega aquele efeito natural para a boca e dura horas. O grande lance é usá-lo também nas bochechas dando batidinhas, e até mesmo nas pálpebras. O produto vai trazer aquele “ar de saúde”. Para finalizar, Luanna ainda usou um delineador colorido. Afinal, a make precisa combinar com a personalidade de cada uma. Pronta para o lacre, né, mana?