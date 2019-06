TSE cobra à SSP-BA inquérito sobre ataque hacker à página Mulheres Contra Bolsonaro

Aperto judicial

O silêncio em torno de um caso de ciberataque ocorrido durante a corrida presidencial de 2018 levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cobrar respostas da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP). Recentemente, o ministro Jorge Mussi determinou que a SSP envie cópias, em dez dias, das apurações realizadas pela Polícia Civil de Vitória da Conquista sobre o ataque hacker à página “Mulheres Contra Bolsonaro” no Facebook, criada pelo mesmo grupo que lançou o movimento “Ele não” na campanha. Desde novembro, a Corte pressiona a secretaria para ter acesso ao material, no âmbito da ação ajuizada por Guilherme Boulos, candidato do Psol à Presidência, que pede a cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o vice, Hamilton Mourão (PRTB).



Esqueceram de mim

Vítima do ataque hacker que tirou a página do ar por horas e administradora do grupo, Maíra Motta Nunes afirmou à Satélite que a polícia sequer chegou a ouvi-la após ter registrado a ocorrência e pedido abertura de inquérito.

Farmácia dobrada

O Tribunal de Justiça da Bahia abriu licitação para a compra de medicamentos por aproximadamente R$ 311 mil. O valor mais que dobrou em comparação com a última licitação do tipo, realizada em 2016, quando foram adquiridos pelo TJ R$ 149,2 mil em remédios destinados ao atendimento de magistrados e servidores nos centros médicos do Judiciário. Desta vez, apenas com a aquisição de gaze, o tribunal estima gastar quase R$ 85 mil.

Sacola cheia

O deputado federal Leur Lomanto Júnior (DEM) apresentou projeto de lei que eleva o limite de isenção para compra de produtos importados por brasileiros que viajam ao exterior de avião. Pela proposta, o teto passaria de US$ 500 para US$ 1 mil. O parlamentar argumenta que o valor foi definido há décadas e estaria, segundo ele, “totalmente defasado”.

Vitória por WO

A empresa GL Eventos, única no páreo pela concessão do novo Centro de Convenções de Salvador, será declarada hoje vencedora pela prefeitura.

Puro ou misto

O PP iniciou conversas com lideranças empresariais e políticas de Lauro de Freitas para tentar construir uma candidatura competitiva na disputa pela prefeitura da cidade, onde o partido mantém base sólida. “Caso não surja o nome ideal, apoiar a reeleição de Moema Gramacho (PT) pode ser nossa opção. A rivalidade que tínhamos com ela ficou no passado. A deputada estadual Mirela Macedo (PSD) também é alternativa, mas estamos abertos a outros candidatos”, afirma o deputado federal Cacá Leão (PP).

Lado único

O PRB da Bahia vai se aliar integralmente ao bloco antipetista na corrida eleitoral de 2020. Por determinação do comando nacional da sigla, a regra será obrigatória em todas as cidades do estado onde o PRB tem representação.