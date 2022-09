TSE nega registro de candidatura de Roberto Jefferson, do PTB, à presidência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, por unanimidade, o pedido de candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à Presidência da República. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (1) e diz que o PTB, partido de Jefferson, poderá apresentar um novo candidato no prazo de 10 dias, se desejar.

A decisão do TSE acontece após o Ministério Público Eleitoral contestar a candidatura no dia 18 de agosto. O MP argumentou que o político está enquadrado na lei da Ficha Limpa e, portanto, inelegível até dezembro de 2023 por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012, no julgamento do mensalão.

A pena de Roberto Jefferson foi perdoada em 2016, mas o Ministério Público defendeu que isso não afeta os "efeitos secundários" da condenação, incluindo a possibilidade do político voltar a se candidatar para um cargo público.