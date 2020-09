Tubarão é fotografado 'pegando onda' em praia de Fernando de Noronha

Um tubarão da espécie limão foi fotografado pegando uma onda (os surfistas chamariam a manobra de tubo) na praia Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, nesse domingo (27). Segundo o portal G1, a imagem foi registrada pela enfermeira Dandara Matias Guedes, moradora da ilha que trabalha na Superintendência de Saúde, no combate à covid-19.

“Eu gosto de fotografar, sempre que é possível, nas minhas folgas. Estive na Cacimba do Padre e vi cinco tubarões numa região com muitas sardinhas. Preparei a máquina, fiz uma série de fotos e consegui o registro. Adorei o resultado”, contou ao G1.

A fotógrafa amadora contou que desistiu do banho de mar no dia de folga, mas não por medo do tubarão, e sim para evitar entrar na água com o mar revolto.

Especialista em tubarões, o engenheiro de pesca Léo Veras avaliou as imagens a pedido do G1. “As fotos são lindas e retratam o momento em que o tubarão administra o cardume de sardinhas, uma espécie de patrulha. O objetivo dele é evitar que as sardinhas se afastem da praia. No final da tarde, inicia a alimentação, devorando as sardinhas”, declarou.

Ainda de acordo com Veras, “os tubarões não surfam as ondas, como fazem os golfinhos. Eles permanecem na região até poucos segundos antes de a onda quebrar”.