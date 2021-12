Tudo em ordem: veja 10 dicas para organizar sua casa uma semana antes de 2022 chegar

Doar o que é de doar, jogar fora o que é de jogar fora. Falta só uma semana para 2022 chegar, mas ainda dá tempo de deixar em 2020 tudo que é excesso e não faz mais sentido, da porta de entrada da casa até a área de serviço. Topa? “O segredo é começar a maratona com ‘destralhamento’, ou seja, definir no seu acervo o que deve ficar (o que lhe serve), o que é doação (objetos em bom estado de uso e conservação), o que é descarte (objetos que não servem mais para ninguém, apenas para reciclagem) e o que precisa de conserto”, afirma a personal organizer Luana Castro.

Esse é só o começo, mas confia que vai dar tempo. A gente listou 10 dicas para movimentar essa ‘limpa’ de tudo que é excesso em casa e usar esses últimos dias do ano a seu favor. Uma boa primeira ideia é chamar alguém para fazer junto, como sugere a também personal organizer, Fátima Belfort. Toda vez que achar que deve continuar guardando alguma coisa que não deveria, é ela que vai dizer: desapega.

“Sempre temos aquela amiga que nos ajuda a desapagar de algo, ou aquela que pode aproveitar o acervo e passar adiante. Junte seu grupinho e mãos à obra”.

Se sua casa tem cinco cômodos, por exemplo, separe dois dias para organizar cada um. A personal organizer na plataforma Get Ninjas, Poliana Santana, garante: é ano novo e casa renovada. “Comece identificando o local que mais te incomoda, geralmente aquele espaço que quando você olha te deixa em desespero. Com isso, defina o propósito daquele ambiente, para que serve. Depois, retire do local tudo o que não precisa mais pertencer àquele espaço”. Veja mais dicas:

1. Check list da limpeza

A personal organizer Eva Fagundes (@evaorganizer.ba) lista algumas tarefas que não podem ficar de fora: “Limpe armários e gavetas, lave cortinas e tapetes, higienize colchões e estofados, aspire travesseiros e almofadas. Os pisos e superfícies também devem ficar livres de poeiras e manchas, assim como as taças e louças que vão usar nas festas de fim de ano”.

2. Prioridades

O ideal é montar um cronograma de atividades para cada dia. A personal organizer da família Sangalo Fátima Belfort (@fatimabelfort.organizer) destaca o quanto é importante conhecer o acervo e o ambiente para entender o que ainda tem a ver com você. “Isso vai ajudar a decidir o que pode descartar e o que dá para ficar”. É escolher, categorizar e, na sequência, organizar.

3. Comece pela sala de estar

É ir devolvendo todos os itens que se perdem por lá para seus devidos endereços, como afirma a personal organizer, Luana Castro (@luanacastroorganizer). “Elimine correspondências da mesa, chaves fora do lugar, por exemplo. Mantenha na decoração o que é mais útil, o que gosta mais, o que combina com seu estilo e o da sua casa, o que traz conforto e praticidade”.

4. E o home office?

Esse é um ambiente que acabou surgindo na pandemia e quando a gente se deu conta, já estava totalmente integrado à casa. Eva Fagundes chama atenção para a organização de papéis e eletrônicos. “Lugar de trabalho precisa ser organizado para ser produtivo. Use uma pasta ou caixa para arquivar documentos e papéis e separe os carregadores e fones antigos que não servem mais. Para esses itens, faça o descarte em postos para coleta de eletrônicos, instalados em shoppings e supermercados”, reforça.

5. Hora dos quartos

No quarto das crianças, é hora de dizer adeus aos brinquedos que elas não brincam mais, roupas apertadas e a decoração que já não faz mais sentido. Ah, e tudo isso pode ser doado. Tem projetos sociais que recolhem brinquedos e roupas. A personal organizer Tatiana Alves (@origamiorganizer) sugere eliminar os exageros, inclusive no quarto dos pais. “No quarto das crianças, adote organizadores práticos. Já no do casal, evite deixar acessórios, calçados e vestimentas expostos”.

6. Próxima parada: seu guarda-roupa

E aqui é a hora da verdade: o que ainda vale a pena? Quem responde é a personal organizer cadastrada na plataforma Get Ninjas, Poliana Santana (@polianasantanaorganizer). “Nesse momento, sugiro separar quatro sacolas e escrever na frente de cada uma delas: doação, lixo, conserto e venda. Depois, recomendo que você analise peça por peça, respondendo para si mesmo se vale a pena manter a peça na sua vida”.

7. Armários: o que fica, o que sai

Poliana também dá mais alguns conselhos na hora de determinar o que vai ficar guardado nos armários. “Eu amo isso? Está manchado, rasgado ou tem imperfeições? Depois dessa triagem, o que ficar deixe o que usa com frequência na altura das mãos e o que não usa tanto assim em um lugar mais alto”, complementa a especialista.

8. Chegamos na cozinha

Fátima Belfort diz que esse é mais um ambiente da casa que vai exigir um olhar atento, desde os alimentos que passaram da validade até os utensílios que estão com avarias. “Descarte pratos, copos, panelas, louças e talheres com avarias, caixas plásticas com muito uso ou sem tampas. Também devem sair da cozinha os objetos que estão esquecidos e eletrodomésticos que não funcionam mais”.

9. Banheiro em ordem

Banheiro não é só limpeza, mas organização. Luana Castro recomenda dar uma geral na bancada. “Elimine o excesso de produtos nas bancadas. Crie cestas com as categorias e acomode na parte interna de armários e gavetas. Cestinhos para estoque de sabonete e pasta de dente, produtos para cabelo, produtos para pele. Ou seja, na bancada só devem ficar itens de uso diário em uma bandeja”, ressalta a personal organizer.

10. Área de serviço não precisa ser área da bagunça

Quem nunca acumulou coisa nessa parte da casa? Ano novo, novas atitudes e o momento de repensar esse local. Eva Fagundes traz algumas soluções. “Separe os produtos abertos (em uso) dos fechados. Use cestos diferentes para as cargas de roupas da máquina, um para as claras e outro para escuras. Separe os panos de limpeza por cores para evitar contaminações. Exemplo: verde para cozinha, azul no banheiro e laranja, móveis”.