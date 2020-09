Tudo novo: Camelódromo da Baixa dos Sapateiros é inaugurado após reforma

A região da Baixa de Sapateiros ganhou novo camelódromo nesta sexta-feira (11). O espaço foi totalmente reformado e abrigará 45 barracas, cada uma com capacidade para um permissionário.

A reforma era uma reivindicação antiga dos ambulantes da região e tem como objetivo modernizar a estrutura, além de oferecer mais conforto e melhoria na qualidade dos serviços dos vendedores ambulantes que atuam no espaço. A entrega ocorreu nesta sexta-feira (11), pelo prefeito ACM Neto, em evento que contou também com o titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Marcus Passos .

ACM Neto e Marcus Passos estiveram na cerimônia de inauguração do espaço (Foto: Valter Pontes/Secom)

O novo espaço possui 890 metros quadrados e está mais moderno. O telhado de policarbonato foi totalmente removido e substituído por uma cobertura isotérmica, para amenizar o impacto do calor.

A vendedora de roupas Maria José Lima, 68 anos, que atua no camelódromo, comemorou a mudança. “Aqui era igual a um microondas, principalmente a partir de meio-dia. Não tínhamos condição de atender os clientes. Completamente diferente de agora, que está bem mais fresco”, disse.

Além disso, o piso foi reestruturado e dois depósitos foram construídos para que as mercadorias sejam guardadas com segurança. Desta forma, os ambulantes não precisam mais levar mercadorias para casa ou alugar espaços para guardar os produtos.

Outra mudança é que o camelódromo recebeu uma nova iluminação em LED, além de novas lixeiras.

“Essa estrutura havia sido montada pela nossa gestão, mas foi se desgastando com tempo. Sempre que eu passava por aqui via a condição ruim de trabalho. Por isso, verificamos a necessidade de fazer a reforma completa”, destacou ACM Neto.

O prefeito falou ainda sobre a distribuição de cestas básicas a todos os permissionários do camelódromo. “A nossa preocupação em relação aos feirantes e ambulantes tem sido absoluta nesse período de pandemia. Sabemos que vocês são pais e mães de família que lutam duramente e enfrentam todo o tipo de dificuldade para levar o sustento para casa”, acrescentou.

O camelódromo não é o único investimento da prefeitura para a região. Passam por reformas também o Mercado de São Miguel, que está sendo reconstruído e será entregue em breve; o terminal da Barroquinha, cujas obras foram iniciadas há pouco mais de duas semanas; além da implantação do corredor cultural que vai da sede da Fundação Gregório de Mattos, na Ladeira da Barroquinha, à Praça Castro Alves, outra área que também foi requalificada.

“Toda essa região vem passando por uma transformação. As pessoas vinham aqui na Baixa dos Sapateiros e não queriam passar por esse camelódromo, por ver aqui um espaço degradado com barracas antigas, cobertura velha. Essa estrutura faz parte do comércio local e essa valorização engrandece ainda mais tudo o que tem sido feito”, destacou o secretário Marcus Passos.