Tudo por uma promoção: consumidores lotam lojas dos shoppings durante Black Friday

A busca por produtos eletrônicos e eletrodomésticos com preços mais baixos, a exemplo de TVs, geladeiras e fogões, fizeram com que os consumidores madrugadassem para iniciar a corrida às lojas na 10ª edição da Black Friday, nesta sexta-feira (29). Se por um lado os consumidores faziam a festa diante das ofertas, do outro, os lojistas também comemoravam. A Federação do Comércio (Fecomércio/Bahia) estima um aumento de 3% nas vendas desta sexta-feira (29) quando comparado a Black Friday do ano passado.

A promotora de vendas Milena de Carvalho, de 33 anos, faz parte desses brasileiros que têm intenção de comprar no dia de promoções. Ela, que se programou ao longo do ano para fazer as compras sem precisar usar o décimo terceiro e economizar no valor final das compras, teve o maior cuidado em pesquisar os preços antes do início da promoção para evitar dar de cara com propagandas enganosas.

“Comprei um forno elétrico, um micro-ondas, uma panela de pressão, um limpador de chão e fraldas. Valeu muito a pena, pois só no forno eu economizei R$ 250. Em toda compra devo ter economizado uns R$ 500. Não utilizei o décimo terceiro, foi uma compra programada, com muita pesquisa de preço. O décimo já posso usar para outras compras”, contou.

Fidelidade

Nesses 10 anos de Black Friday, fazer as compras no dia da promoção já virou uma rotina para a auxiliar de cozinha Ildene Gomes Santos, 42, que aproveitou o dia de ofertas para ir ao shopping com as amigas e pesquisar os preços dos produtos com cautela. Mas, embora a empolgação e o desejo de comprar tudo o que via pela frente, Ildene lamentou o fato de não poder contar com o décimo terceiro salário para as compras que, segundo ela, só entrará em sua conta bancária no período da noite, depois do fim da promoção.

"Reúno as amigas e venho todo ano, não perco uma. O ruim é que o décimo terceiro só vai cair à noite, mas as promoções valem a pena, sim. Eu acho que a Black veio para ajudar, principalmente a população de baixa renda. Eu gosto muito e todo ano eu compro. Eu sempre compro à vista”, contou a auxiliar, que aproveitou para comprar fraldas na promoção.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Comprei fraldas, gostei muito da promoção. Geralmente a gente paga no pacote R$ 29, R$ 30, e agora está saindo a R$ 12. Então, você acaba economizando muito. Por enquanto, comprei dois pacotes grandes, porque comprei à vista. Pela tarde, pretendo comprar mais dois", garantiu Ildene, que conseguiu levar o produto para casa num valor mais baixo, menos da metade do preço que costumava pagar.

Quem também não perde uma Black Friday é João Pereira, que, ao lado do filho, todo ano comparece ao dia de promoção na esperança de comprar produtos com preços em conta para poder revender depois em seu armarinho, no Parque São Cristóvão.

“Todo ano eu venho comprar na Black Friday, porque com o preço mais baixo, eu consigo revender vários produtos no meu armarinho. Por isso eu cheguei aqui com minha família às 5h50 da manhã, para garantir que ia comprar tudo que queria", afirmou João, que comprou 160 pacotes de fraldas, que estava na promoção por R$ 11,99, nas lojas Americanas, do Salvador Norte Shopping.

Realização

Um dos produtos mais procurados pelos consumidores são as Smart TV'S, principalmente as de grande porte, como as de tamanho a partir de 50 polegadas. O auxiliar de produção Rafael Ribeiro foi ao Shopping Piedade com a esposa para poder realizar o sonho de comprar uma TV de 55 polegadas para o quarto do casal. Ele, que gosta de assistir a filmes e séries de desenhos, contou que economizou cerca de R$ 600 na compra, que foram utilizados para dar de presente um micro-ondas a sua esposa.

"Eu queria mesmo era uma de 70 polegadas para botar na sala, mas a de 50 já resolve o meu problema. Nela, vai dar para assistir a meus desenhos e filmes, tranquilo. Essa promoção é muito boa, além da TV, consegui comprar um micro-ondas para a esposa, que já me pedia há um tempo, e outras coisas de uso pessoal que também estavam baratas. Talvez eu ainda volte mais tarde para buscar um celular novo. Eu economizei cerca de R$ 600 na compra da TV, que era algo que já estava pesquisando há um bom tempo. Com essa economia, consegui comprar as outras coisas. No total, gastei R$ 3 mil", contou Rafael, que fez questão de sair da loja com o produto no ombro até o carro, no estacionamento.

Edson Barbosa e Evani Silva trataram de chegar bem cedo no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, ainda por volta das 7h da manhã, também na intenção de comprar a tão sonhada TV. A compra não demorou muito e cerca de 50 minutos depois, ambos já saíam da loja das Casas Bahia com a felicidade de ter conseguido a TV que queriam.

“A gente já tinha pesquisado bastante e viu que a TV de 55’ estava com o melhor preço aqui. Conseguimos comprar num valor bom. Antes da Black Friday, custava R$ 2.899 e baixou para R$2.499, além de poder ser dividida em 24 vezes sem juros", afirmou Evani.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Bom negócio

A agente de endemias Carlene Emília Santos, 44, disse que se programou ao longo do ano para chegar nesta Black Friday e poder fazer um bom negócio. Para isso, ela garantiu que fez economias nos gastos do cartão de credito, para ter crédito de sobra e poder trocar a TV de seu quarto. Além da TV, Carlene comprou um liquidificador, um processador, uma panela de pressão, uma sanduicheira e uma fritadeira elétrica.

“Dinheiro ninguém consegue juntar, mas economizar nas outras coisas, sim. Foi o que eu fiz. Fiz poucas dívidas no cartão de crédito para quando chegar nesses momentos, conseguir fazer umas comprinhas boas. Fiz pesquisas de preços antes de vir, consegui fazer um bom negócio, eu acredito. Agora é trabalhar para pagar”, brincou.

Embora tenha sido o produto de maior saída, os consumidores aproveitaram o dia de promoção para comprar outras coisas além dos eletrônicos e eletrodomésticos. A cozinheira Luzinete Silva, 49, utilizou o tempo livre para aproveitar as promoções nas Lojas Americanas para os produtos pequenos, como sabonetes, desodorantes e creme dental.

“Eu comprei as coisas pequenas, que estavam realmente baratas. Comprei caixas de sabonetes, desodorantes e cremes dental. Mas quando vi uma panela de pressão e um pirex num preço bom, não resisti. Tive que comprar também. Eu gastei meu décimo todo, agora só ano que vem”, revelou.

Balanço

O assessor econômico da Fecomércio/Ba, Guilherme Dietze, explica que o crescimento de 3% esperado nas vendas é atribuído à retomada do crescimento econômico no país. "Temos um cenário claro de que a economia melhorou e que essa vai ser melhor Black Friday da década. Nesta sexta-feira tivemos a liberação do Fgts para quem faz aniversário em agosto, o pagamento da primeira parcela do 13º. Além disso, o crédito está muito mais facilitado esse ano do que ano passado, temos muito mais consumidores empregados do que no ano passado e a condição econômica das famílias está mais favóravel do que no ano passado", explica o economista.

Já o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) divulgou que, espera que, neste ano, a ação reflita em um amadurecimento do consumidor, que está cada vez mais consciente em tomar cuidado para garantir as melhores ofertas e não ser enganado.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil em todas as capitais do país aponta que metade (50%) dos brasileiros tem intenção de fazer compras na Black Friday 2019. Em contrapartida, quatro em cada dez (39%) consumidores só pretendem adquirir algum produto se as ofertas realmente valerem a pena — um crescimento de sete pontos percentuais em relação a 2018. Apenas 11% não devem aproveitar as promoções.

Embora os consumidores preguem cautela na tentativa de não cair em falsas promoções, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) divulgou um balanço parcial dos registros de infração praticados por estabelecimentos da cidade.

Desde às 7h de hoje, o órgão emitiu 4 autos de infração a estabelecimentos e 2 notificações por maquiagem de preços, publicidade enganosa e ausência de preço nos produtos.

Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier