Tudo sobre a visita de Bolsonaro à Bahia: 'Eu amo o Nordeste'

Em sua primeira visita à Bahia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) declarou que “ama o Nordeste” e diz que “somos todos paraíbas”. Ele veio para a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, cidade de 336 mil habitantes, no Sudoeste da Bahia. Na principal cidade da região, o presidente foi recebido pelo prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), e pelo prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto.

Batizado com o nome do cineasta Glauber Rocha, nascido em Vitória da Conquista, o aeroporto vinha sendo construído desde 2012, com verbas dos governos federal e estadual. No total, a obra recebeu investimentos de R$ 124 milhões, sendo R$ 82 milhões do governo federal e R$ 42 milhões do governo da Bahia. O terminal tem capacidade para movimentar até 500 mil passageiros por ano.

O local tem pista de pouso e decolagem com 2.100 metros de cumprimento e 45 metros de largura. A capacidade é para Boings 737-700, para até 138 passageiros, e Airbus A300 (até 300 passageiros).

De acordo com a organização do evento, no saguão do aeroporto havia 600 convidados. No estacionamento foi montado um palco com a presença de cerca de mil pessoas, onde Bolsonaro também fez um discurso de pouco mais de três minutos.

Aceno ao Nordeste

Essa é a segunda visita do presidente à região, desde que tomou posse, em 1º de janeiro de 2019. A primeira foi em 23 de maio, em Recife (PE). Na semana passada, ele se envolveu em uma polêmica com governadores da região.

O presidente se referiu ao Nordeste como “Paraíba”, durante uma conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na sexta-feira passada. Ele falou que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão”, em referência a Flávio Dino, do PCdoB.

No discurso em Vitória da Conquista, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que não há divisões no Brasil.

“Não há divisões entre nós. Sexo, raça, cor ou região, somos um só povo, uma só raça, um só ideal e objetivo, colocar esse país no lugar que merece. Mas não depende somente de um homem e uma mulher, e sim do Poder Legislativo, e de nós ao nos conscientizarmos da nossa força. Esse sonho será concretizado”, destacou, acrescentando:

“Eu amo o Nordeste, afinal de contas a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste”.

Recepção

Além dos prefeitos de Conquista e de Salvador, estiveram presentes na cerimônia com Bolsonaro o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Voltando-se para os moradores de Vitória da Conquista, o presidente disse: “Vocês foram fundamentais na conquista desse aeroporto. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E o que puder, vamos fazer por qualquer região, qualquer estado do Brasil, nós vamos fazer. Determinei aos meus ministros que não deixem obras paradas”.

O presidente “profetizou” ainda sobre uma possível eleição do prefeito ACM Neto para o maior cargo do Executivo nacional.

“Eu conheci o velho ACM (avô do prefeito), um homem forte, combativo, extremamente preocupado para com seu povo da Bahia. Deixou ele uma próxima geração, que chamo de garoto porque é mais novo que eu (em referência a ACM Neto). Mais lá na frente, se Deus quiser, você ocupará um dia a honrosa cadeira que ocupo”, afirmou.

Dia histórico

O prefeito de Vitória da Conquista, Hérzem Gusmão, destacou ser o evento “um dia histórico” e pediu a Bolsonaro mais atenção com relação às melhorias no fornecimento de abastecimento de água. “Coisas maravilhosas haveriam de acontecer e nós estamos vendo isso”, declarou.

ACM Neto, por sua vez, destacou a luta histórica dos moradores locais para que fosse feito o aeroporto. “É um sonho que começou a ser sonhado há muitos anos e participei do início da construção desse sonho, quando era deputado federal, e participei de diversos debates públicos”, observou. “Essa obra não é do partido A ou B e sim uma obra do povo”, ressaltou o prefeito de Salvador. A primeira emenda que assegurou recursos no Orçamento da União para a obra foi apresentada pelo então senador Antonio Carlos Júnior, atual presidente da Rede Bahia.

O aeroporto, que homenageia Glauber Rocha, considerado o pai do Cinema Novo, terá voos da Azul, Passaredo (que já atuavam no aeroporto antigo) e da Gol Linhas Aéreas. Em nota, a Azul, que opera na cidade desde 2012, declarou que “celebra o incremento de suas operações no destino baiano”. A partir da próxima quinta, a companhia colocará aeronaves maiores nas ligações para Salvador e Belo Horizonte e adicionará, em agosto, um novo destino a partir de Vitória da Conquista: Campinas, no interior de São Paulo, que é o maior centro de conexões domésticas do país, com 150 voos diários para 59 destinos.

“A vocação da Azul é a aviação regional, servindo cada vez mais cidades no país e provendo transporte aéreo em regiões que nunca receberam voos comerciais. Com o novo aeroporto, com melhor infraestrutura, conseguimos ampliar nossa presença na cidade e ainda criar um novo mercado para atender à demanda local”, disse o empresário John Rodgerson, presidente da Azul.

No dia 5 de agosto inicia também a operação da empresa Gol Linhas Aéreas, com voos diários para Guarulhos, utilizando aeronaves Boeing 773-700, com capacidade para 138 passageiros.

O consórcio VDC Airport, formado pelas empresas Socicam e Universal Armazéns Gerais e Alfandegados, administrará o equipamento por 30 anos, após vencer uma licitação na qual ficou acertado dela pagar R$ 18 milhões.

Segurança foi feita por agentes do Exército, PF e PRF

Na ausência de policiais militares da Bahia, a segurança do evento de inauguração do novo aeroporto de Vitória da Conquista ficou a cargo de homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército. No local também foram vistos atiradores de elite.

Para garantir a segurança viária e dar fluidez ao trânsito, equipes da PRF com motos e viaturas foram posicionadas em locais estratégicos ao longo das vias que dão acesso ao aeroporto, bem como agentes federais garantiram a segurança do presidente e convidados durante a solenidade de entrega do aeroporto realizada dentro do novo terminal de passageiros.

Em razão do deslocamento do público para prestigiar o evento, o fluxo na rodovia foi intenso, mas sem interdições. A operação promoveu o reforço do policiamento ostensivo e preventivo nas proximidades do aeroporto. Uma viatura do Peto, companhia especializada da Polícia Militar, foi vista saindo do novo aeroporto por volta das 10h, na via de acesso. Na área interna não havia policiais militares.

Apesar da ausência da PM e da presença de manifestantes contrários às reformas trabalhista e da Previdência do lado de fora do aeroporto, não foi registrado nenhum incidente. Foram instalados pontos de triagem ao longo das vias internas do aeroporto e um espaço para estacionamento de veículos próximo ao terminal de embarque.

Na terça-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para informar que o governador da Bahia, Rui Costa, não autorizou a PM baiana a fazer sua segurança durante inauguração do aeroporto. “Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu comandante- geral”, postou o presidente.

Em entrevista à rádio Metrópole, Rui Costa disse que “se o evento é exclusivamente federal, as forças federais cuidem da segurança do presidente”. Aos 42 minutos, o governador fala sobre o assunto:

Nessa segunda-feira (22), o governador do PT afirmou que durante a organização da cerimônia, na semana passada, convidou o presidente e sua comitiva como um "aceno de boas maneiras". Na versão de Rui Costa, o governo federal estabeleceu que, de 300 pessoas convidadas para o evento, o Estado teria direito a indicar 70. Depois, decidiu que seriam 600 convidados - e que o petista teria direito de chamar 100. Rui criticou através das redes sociais, a inauguração e apontou o evento como uma 'convenção político-partidária'.

Convite a Bolsonaro

Anúncio

10/7/2019 O prefeito de Conquista, Herzen Gusmão, anuncia a presença do presidente Jair Bolsonaro na inauguração

17/7/2019 O governador Rui Costa diz em entrevista ter convidado o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração.

17/7/2019 O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que foi ele quem convidou o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração do aeroporto.

Muda a agenda

19/7/2019 O governador Rui Costa alterou a agenda de última hora e desembarcou em Conquista para uma vistoria no aeroporto da cidade. Isso teria indicado a aliados que ele poderia deixar de ir à inauguração, conforme antecipado pela coluna Satélite.

Sobre o Nordeste

20/7/2019 Após polêmica com governadores do Nordeste, Bolsonaro diz não ter qualquer problema com a região e confirma vinda à Bahia.

Rui não vai

22/7/2019 O governador anuncia em suas redes sociais que não irá à inauguração e acusa o governo federal de

usar a obra como palanque.

Segurança

23/7/2019 Bolsonaro diz em postagem no Twitter que governo não autorizou a presença da PM para cuidar da segurança externa do aeroporto durante o evento.

23/7/2019 O governador Rui Costa respondeu que por se tratar de um evento federal, a segurança deveria ser, portanto, da alçada das forças fe-

derais.

Obras do entorno foram concluídas apenas na véspera

As obras do entorno do Aeroporto Glauber Rocha, na rotatória de acesso ao equipamento, só foram finalizadas prestes à inauguração do equipamento. As obras são de responsabilidade da empresa Via Bahia, empresa concessionária da rodovia. A empresa, que é a concessionária das BRs 324 e 116 aqui na Bahia, informou que “a execução da obra foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 6 de fevereiro de 2019” e declarou ainda que “existe um projeto para a construção do acesso definitivo no local, que está incluído nas tratativas para a Revisão Contratual, atualmente em aprovação junto à ANTT”.

A ANTT, por sua vez, declarou que “a obra que prevê acesso da BR-116 ao aeroporto, em pista simples, está conclusa e liberada pela ANTT, que já fez vistoria no local. Quanto à obra definitiva, que prevê acesso em desnível, depende, primeiramente, da duplicação do trecho. A concessionária está em atraso com essa obra, por isso já foram aplicadas as devidas penalidades”.