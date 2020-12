Turismo de Salvador terá evento virtual promovendo cidade

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) realiza na quinta e sexta-feira (3 e 4) o webinar Salvador Experience - Turismo 360º, um evento virtual e gratuito que vai apresentar as atrações turísticas da capital baiana para todo país. Personalidades baianas e nacionais vão participar do evento.

“O webinar Salvador Experience – Turismo 360°será uma grande oportunidade para o trade turístico. Iremos compartilhar possibilidades de roteiros e experiências que Salvador oferece de forma interativa e com a participação de grandes profissionais. Essa será mais uma das ações, oferecidas pela Secult de suporte para o setor", avalia o secretário Pablo Barrozo.

O conteúdo transmitido será apresentado desde um estúdio, onde vão acontecer painéis e palestras com os convidados. Os participantes vão assistir on-line.

A agenda de conteúdo trará temas como História e Cultura, Sol e Mar, Comportamento do Viajante, Turismo Afro e Turismo Gastronômico. Um giro 360 que pelo destino que dará um suporte para o trade turístico trabalhar na elaboração de produtos, roteiros e experiências inovadoras para os viajantes. Além dos painéis temáticos, serão apresentadas pílulas de conteúdo que abordarão assuntos como a infraestrutura do Centro de Convenções de Salvador e o Turismo “Bleisure”, a famosa extensão da viagem corporativa para curtir o turismo de lazer do destino.

Serviço

Salvador Experience: Turismo 360°

3 de dezembro (quinta-feira): das 16h até 19h

4 de dezembro (sexta-feira): das 10h até 12h30

Online e gratuito

Inscrições: salvadordabahia.com/salvadorexperience

Realização: Prefeitura Municipal de Salvador através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT.