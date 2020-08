Turismo vai capacitar sete mil profissionais em Salvador, diz ACM Neto

O prefeito ACM Neto anunciou nesta terça-feira (4) novas medidas para recuperação do setor de turismo de Salvador, um dos mais afetados pela pandemia. A primeira é o projeto Capacita Salvador, que vista formar 7 mil profissionais de turismo a partir de setembro. Outra novidade é a implantação do Selo Sanitário da Prefeitura, que certificará bares, restaurantes, hotéis que cumprirem os protocolos de higiene. Neto falou durante a inauguração do Centro de Recuperação do Turismo (CRT), no Comércio.

Segundo ele, a principal medida é “preservar o maior número possível de empregos". "Todos sabem que o turismo é a nossa principal indústria. É uma atividade econômica que está na natureza de nossa cidade e é a atividade mais atingida pela pandemia", afirmou Neto.

O Capacita Salvador tem investimento de R$ 11 milhões através de um contrato com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), pelo Prodetur. “Não é apenas capacitar a mão de obra com os padrões. Vamos precisar repensar como vender Salvador. Vai ser um verão diferente de todos os outros. Não serão os grandes eventos, o Festival da Virada, as lavagens e o Carnaval. O mais provável é o adiamento dessas atividades", afirmou o prefeito.

Sobre o selo, Neto explicou que é uma tentativa de passar segurança aos clientes nesse momento de retomada. "Não adianta abrir sem que as pessoas se sintam seguras para ir. Então a gente está lançando um processo de certificação, um selo, para os principais estabelecimentos da cidade", contou. "Vai ser trabalhado em bares, restaurantes, hotéis, equipamentos culturais, transportadoras...", listou. "Nossa ideia é de certificar 600 estabelecimentos ligados ao setor de turismo".

Além disso, a prefeitura fez uma parceria com a WTTC (The World Travel & Tourism Council), reconhecida internacionalmente, para entregar também o selo Safe Travel para os locais que cumprirem rigorosamente os protocolos. "O que a gente espera? Que o turista, e mesmo o consumidor local, quando ele pretenda ir para um ambiente seguro, ele se certifique que ali tem o selo. E que a presença do selo seja um chamariz, um convite para que a pessoa possa entrar naquele estabelecimento", disse Neto.

O prefeito falou também que está trabalhando para certificação de praias da cidade, para quando estes espaços voltarem a ser liberados. "Ainda não podemos voltar a usar as praias, mas isso vai acontecer, se Deus quiser não vai demorar muito, e a gente está trabalhando para certificar Stella Maris, Ipitanga e Praia do Flamengo. Estamos em obra, mas antes mesmo da conclusão a gente vai fazer a certificação com o certificado Bandeira Azul, apostando que o turismo da natureza também vai ter um peso muito importante a partir de agora", afirmou.

Todas as ações, somadas, chegam a investimento de R$ 20 milhões no setor de Turismo.

Pesquisa

Durante o evento, Neto afirmou que foi feita uma pesquisa sobre demanda turística para Salvador, com 1,6 mil pessoas sendo ouvidas. "Dentro da nova lógica de um primeiro momento, ou seja, até ter uma vacina, o foco de atração turística precisa estar adequado", afirmou. A tendência é que o turismo doméstico aumente frente ao internacional. "Voltado para famílias e que ofereça ambientes com alternativas ao ar livre, que interessam com a natureza e valoriza a cultura. Tudo isso temos para oferecer", acredita.

O Centro de Recuperação do Turismo (CRT) busca acelerar a retomada econômica do setor. Ele foi inaugurado nesta terça-feira (4), pelo prefeito, ao lado do secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult) Pablo Barroso. Localizado no Hub Salvador, no Comércio, o CRT servirá como um espaço de co-working e oferecerá consultoria técnica e financeira para as empresas fazerem capacitações com suas equipes. São 50 cursos on-line - entre marketing digital e empreendedorismo - oferecidos pela Sebrae e Senac, parceiras da prefeitura no projeto, além de livros digitais.

O Centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e os espaços de co-working em turnos de 5 horas, de 8h às 13h ou de 13h às 18h. Para acessar os serviços, cursos e co-working, as empresas devem agendar o atendimento no CRT através do site retomadadoturismo.salvador.ba.gov.br, pelo e-mail crt@salvador.ba.gov.br ou através do telefone 3202-7634.

Confira os sete eixos de retomada econômica planejados pelo Município:

1.Soluções Urbanas;

2. Obras de infraestrutura e investimentos privados;

3. Melhorias do ambiente de trabalho;

4. Apoio aos pequenos negócios;

5. Fortalecimento da economia criativa e de inovação;

6. Medidas tributárias e fiscais;

7. Estímulo ao turismo