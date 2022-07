Um turista argentino, de 44 ano, sofreu um mal súbito e morreu neste domingo (10) no hotel Iberostar, em Praia do Forte, no município de Mata de São João. Segundo a Polícia Civil, Juan Cruz Racana estava na área da piscina quand começou a passar mal.

Uma médica que estava no local chegou a prestar socorro ao turista, mas ele não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção Ambiental, em Praia do Forte. Ainda e acordo com a polícia, a princípio, não há indício de crime.