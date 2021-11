Turista de 19 anos cai de falésia de 30 metros de altura na praia de Pipa

Durante um passeio de quadriciclo na praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, um turista cearense de 19 anos sofreu um grave acidente nesta segunda-feira (15). Ele despencou de uma falésia de 30 metros de altura. O jovem foi socorrido com fratura no fêmur, pneumotórax e suspeita de perfuração no pulmão.

Ele foi resgatado com consciência, apesar da gravidade dos ferimentos, e alegou ter pedido o controle do equipamento que pilotava. O acidente aconteceu por volta das 16h, em uma região conhecida como Chapadão, local turístico bastante visitado por visitantes.

Há aproximadamente um ano, em 17 de novembro de 2020, um outro acidente vitimou uma família após uma falésia desabar. As vítimas foram Hugo Pereira, de 32 anos, que era gerente de hotel, a esposa dele, Stella Souza, o filho de 7 meses, Sol, e o cachorro da família. Eles descansavam à sombra da falésia quando uma parte dela caiu.