Turista de Brasília é esfaqueada durante assalto em Stella Maris

Turista de Brasília, Bruna Ribeiro de Melo Pereira, 22 anos, foi esfaqueada nas costas durante um assalto, na noite desta segunda-feira (28), no bairro de Stella Maris, em Salvador. A jovem foi socorrida por uma ambulância da Vitalmed para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde chegou por volta de 20h. Nesta terça (29), ela permanece internada na unidade médica e tem estado de saúde considerado estável.

Conforme informações da própria vítima, ela havia acabado de sair do Hotel Catussaba, onde está hospedada, para caminhar na praia. Foi quando acabou surpreendida por um bandido, de características não descritas, que “mediante emprego de violência” anunciou o assalto, esfaqueou Bruna e levou seus óculos e celular. O caso foi registrado na Delegacia do Turista (Deltur).

Procurado, o Hotel Catussaba informou que tem dado todo o suporte necessário à família da jovem e que, inclusive, os primeiros socorros à vítima foram prestados por uma ambulância que é conveniada ao hotel. A gerência informou ainda que a família não decidiu antecipar a viagem de volta a Brasília após o assalto.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) foram acionados para atender uma ocorrência de roubo contra uma turista na Praia de Catussaba, por volta das 17h30, de segunda-feira (29).

"Os policiais encontraram a vítima, que foi esfaqueada pelo criminoso, já recebendo cuidados médicos nas dependências do hotel próximo da praia onde aconteceu o crime e foi constatado que ela não corria risco de morte. Os militares orientaram a mulher a registrar ocorrência na Delegacia do Turista (Deltur) e, em seguida, a equipe policial realizou ronda para identificar o suspeito, mas ninguém foi preso até o momento", informou a PM.

Turista morto em fevereiro

Em fevereiro deste ano, um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto no Farol de Itapuã, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Luiz Daniel Barizone, 65 anos, estava com a mulher e a filha quando foi abordado por assaltantes, logo após o pôr do sol, na Rua Farol de Itapuã, por volta de 18h20.

O crime foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), que tratou o caso como latrocínio. Os bandidos fugiram levando dois celulares e R$ 100 da vítima.

Os criminosos acabaram presos e foram apresentados na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois dias depois do crime. Lucas Amâncio de Souza, conhecido como Chuck, 22, e Danilo dos Santos Lima, o Novato, 18, foram capturados durante ações das polícias Militar e Civil.

Criminosos que assaltaram turista argentino; vítima morreu após ser esfaqueada na frente da mulher e da filha (Foto: SSP-BA)

Lucas foi localizado por equipes da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã), na noite de quarta-feira (20), próximo da Lagoa do Abaeté, onde reside. Já na manhã desta quinta-feira (21), Danilo terminou capturado por investigadores da 12ª Delegacia (Itapuã) e do DHPP, também no bairro de Itapuã.

A dupla informou em depoimento que vendeu os itens roubados da vítima - um deles, vestia uma bermuda comprada com o valor do comércio ilegal. Chuck tinha, com o caso, seis registros policiais pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Novato, por sua vez, assumiu ter cometido roubos na adolescência, mas pela primeira vez foi pego.

A faca usada no crime foi encontrada e encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser periciada.