Turista de São Paulo desaparecida em Salvador é encontrada em Sergipe

A turista de Guarujá, no interior de São Paulo, que desapareceu na última terça-feira (11) na rodoviária de Salvador, foi encontrada na noite de quarta-feira (12) no terminal da cidade de Estância, em Sergipe. Juliana do Espírito Santo, de 31 anos, estava desorientada, mas já está sendo tratada por uma equipe médica e acompanhada por familiares.

A irmã de Juliana, Natália Espírito Santo, informou que a turista já está melhor depois da crise causada por uma doença psicológica e que a deixou desorientada. "Ela estava bem, só precisava dormir e comer, graças a Deus tudo passou", relata.

A paulista tinha sido vista pela última vez na rodoviária de Salvador por uma amiga e estava com uma passagem comprada para retornar ao seu estado. Juliana veio para Salvador no último dia 4 e ficaria até o 13.