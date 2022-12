Turista goiano salva filho de afogamento e some no mar em Guarajuba

O consultor financeiro Danilo Torrano, 36, desapareceu no mar de Guarajuba, em Camaçari, depois de impedir que o filho de 10 anos se afogasse. Morador de Trindade, no Goiás, Danilo estava de férias na Bahia com a família e amigos havia uma semana. Até o final da tarde deste domingo (4), o Corpo de Bombeiros ainda não havia localizado o turista.

No sábado (3), Torrano, o filho e amigos decidiram entrar no mar por volta das 17h30. Segundo informações do g1, o tempo fechou e as ondas ficaram mais fortes, afastando o grupo da areia e deixando o retorno à praia mais difícil.

Na tentativa de garantir que o filho não sucumbisse diante do mar bravio, o consultor não conseguiu retornar junto com os demais. Os bombeiros encerram as buscas ao pôr do sol desse domingo e retomarão a procura na manhã desta segunda (5).

Em nota, a Prefeitura de Camaçari explicou que a permanência de salva-vidas nas praias é garantida até as 17h, mas o acidente ocorreu depois da saída dos profissionais e, mesmo assim, assim que o alerta chegou, todos os salva-vidas da costa e o Corpo de Bombeiros se dedicaram a resgatar o turista.