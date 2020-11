Turista morre após cair do 7º andar de hotel em Ondina

Um turista que estava hospedado no Ondina Apart Hotel, no bairro de Ondina, morreu após cair do 7º andar. A queda aconteceu na noite de domingo (22).

O hóspede era Marcos Pereira da Silva, de 37 anos, que era natural do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde.

Ainda não se sabe o que causou a queda de Marcos, que inicialmente é tratada como acidental. O caso está sob investigação da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho), que já expediu as guias de perícia e remoção.

O corpo do hóspede foi levado para o Institulo Médico Legal Nina Rodrigues, onde passará por perícia. Em seguida, será encaminhado ao Rio de Janeiro, onde deve ocorrer o velório.