Turista morto em hotel tinha seguranças e era envolvido com rinha, dizem testemunhas

O crime misterioso que terminou com a morte de Victor Gutemberg Bezerra Ramos, 29 anos, na manhã desta quinta-feira (25), ao ser alvo único de ao menos quatro disparos, segundo moradores, tem motivação ilegal. Conforme informações de testemunhas, o empresário estava acompanhado de um grupo com duas mulheres e seis homens - dois deles eram seguranças de Victor, devido ao suposto envolvimento com rinha de galos na Bahia.

“Ele saía, comprava aqui, se divertia e ia para o hotel. Eles [Victor e amigos] são donos de rinha de galos [proibida por lei]. Aí discutiram a respeito de alguma dívida e houve o ocorrido”, afirmou um comerciante da região.

Victor era natural de Salvador, mas morava no Ceará, onde trabalhava no ramo de construção. Segundo um comerciante que trabalha na região do hotel Catussaba, em Itapuã, onde ocorreu o crime, pouco antes de ser morto, Victor passeou pela praia e deu R$ 600 para uma ambulante que vendia pulseiras temáticas do Senhor do Bonfim.

Outra testemunha afirma ter visto Victor, assim como o atirador, em momentos distintos. A pessoa, que preferiu não se identificar, informou que o criminoso foi ao hotel na véspera do assassinato e conseguiu entrar no resort pela mesma saída de acesso à praia usada para atirar no empresário.

"Esse homem era branco, magro. Deu tiro de perto na cabeça, correu com arma na cintura e veio acompanhando o povo. Ele desceu escada na hora ao lado de uma mulher, fazendo sombra”, diz.

Testemunhas afirmaram que Victor estava hospedado no resort desde a terça-feira da semana passada (16). Segundo o Aratu On, os seguranças citados por testemunhas se tratam de dois policiais militares do Ceará, identificados como Paulo César da Silva e Antônio Arnaldo Henrique. A informação foi confirmada ao Aratu On por fontes da Polícia Civil. O CORREIO solicitou confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e Polícia Militar (PM) do Ceará, porém, não recebeu retorno.



Segundo a Polícia Civil (PC) do Estado da Bahia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando a morte, as guias de remoção e de perícia foram expedidas e autoria e motivação estão sendo apuradas. Questionada se houve registro das imagens de segurança, ligação entre envolvidos e com quem Victor estava, a entidade informou que a investigação ainda está em curso e não retornou quando questionada se tem como linha de investigação o envolvimento da vítima com atividade criminosa.



