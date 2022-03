Turista vem a Salvador para ver família, não encontra no endereço e é roubado

O pernambucano José Alexandre de Lima e Silva veio a Salvador, no último domingo (27), para encontrar uma tia paterna, moradora do Subúrbio Ferroviário. Mas a viagem virou um transtorno quando o turista não conseguiu encontrar a parente no endereço combinado, foi em direção à Barra, e lá mesmo teve todos os seus pertences roubados.

Sem alternativas, José chegou a procurar uma rede de televisão para tentar expor o caso, e pedir a ajuda da população baiana, nesta segunda-feira (28). Não obteve sucesso. Foi quando pensou em buscar ajuda policial, como explicou o major Anderson Rodrigues, comandante da unidade.



“O quartel fica próximo da TV. Nossas equipes patrulhavam na área e foram abordadas pelo homem. De imediato oferecemos um almoço, tentamos contato com a PM de Pernambuco, mas não obtivemos retorno,” disse o comandante.



Após a tentativa frustrada de ajuda por parte da PMPE, os policiais baianos decidiram ajudar o pernambucano a retornar para sua cidade natal. “Juntamos, entre a tropa, o valor da passagem e levamos ele até a Rodoviária. José já partiu pra casa”, finalizou o oficial.