Turistas encontram mulher nua desconhecida em cama de hotel; assista

Uma situação nada comum teve uma repercussão gigante nas redes sociais. Um grupo de amigos de Belo Horizonte estavam passando uns dias no Rio de Janeiro, quando se depararam com a presença de uma mulher aleatória no quarto do hotel.

Carlos, de 27 anos, Eduardo, 25 e Jessica Milla, 26, receberam a surpresa logo no primeiro dia. Os rapazes foram a uma festa, e a moça não quis ir, decidiu descansar no hotel. Achando que o barulho era dos meninos que estavam chegando do evento, Jessica não foi ver se realmente eram eles.

Logo pela manhã, quando Carlos chegou, ele se deparou com uma mulher na cama de um deles. Jessica, no entanto, entendeu que Eduardo estava deitado, já que um lençol cobria o rosto da pessoa na cama.

"Foi quando eu levantei, olhei para a cama que era pra ser a dele e vi que era uma menina deitada lá. Nessa hora a minha cabeça já estava pipocando de teorias, mas eu me agarrei à ideia que ela era conhecida deles. Que eles encontraram ela na festa e levaram ela para deitar lá", disse.

Nesse momento, Eduardo tinha acabado de chegar e a confusão começou. Os três tentaram acordar a turista, mas sem sucesso. Jéssica encontrou alguns pertences da mulher e conseguiu achar o nome dela. No entanto, eles tiveram de chamar alguém da recepção do hotel, que cuidaram dela até a volta para casa.

Situação virou 'série' do TikTok

A saga da mulher pelada na cama dos turistas rendeu mais de 7 milhões de visualizações no TikTok, já que eles gravaram toda a situação. A moça foi identificada como Rafaela Gama, de 22 anos, moradora de Niterói. Ela estava hospedada com a tia e a prima e sempre ficava no mesmo quarto que os mineiros estavam, por isso não achou estranha a situação.

Quando a gente resolveu postar o vídeo foi porque a gente achou engraçado. Quando vimos a repercussão nós fomos perguntar na recepção, quem ela era e tudo mais. E eles disseram: 'Olha, a gente não entendeu o que aconteceu, mas ela é de Niterói, pediu um táxi e foi para casa. No fim, a mãe dela foi 'atingida' pelo vídeo, reconheceu o cabelo e o cartão e mostrou para ela", contou.

Bêbada e desorientada, Rafaela detalhou como entrou no quarto: "Eu estava com a minha tia e com a minha prima em um carro de aplicativo. Não lembro se eu desci primeiro ou depois, mas como a gente sempre vai pra esse hotel e sempre fica no mesmo quarto eu achei que era nesse quarto em que elas estavam. Quando eu entrei, a Jéssica estava com um lençol no rosto, o menino (Carlos) também. Eu entrei, tomei banho, linda e bêbada, ainda. Deitei e fui dormir, achando que eram elas".