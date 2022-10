Turistas não conseguem sair de Fernando de Noronha há dias; entenda

Desde a última quarta (12), turistas da Gol Linhas Aéreas têm dificuldade em deixar Fernando de Noronha, e têm feito "plantão" no aeroporto da ilha para tentar conseguir um voo. As informações são do g1.

A situação acontece desde que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu os pousos de aeronaves com motores a reação, chamados de turbojatos, por causa das condições da pista do aeroporto. A Gol não tem feito viagens ao local desde então.

O governo federal proibiu os turbojatos por "risco à segurança das operações, dos passageiros e tripulantes", uma vez que a pista apresenta rachaduras no asfalto. A proibição vale por prazo indeterminado, segundo a Anac.

Modelos Boeing e Embraer, que transportavam mais de 110 pessoas, estão afetados pela proibição. A Azul já fez a substituição por aeronaves ATR72-600, com capacidade para 70 passageiros.

A Gol, no entanto, está sem realizar as operações no local, e não informou ao portal quantas pessoas tiveram voos cancelados após a proibição e nem quantas continuam esperando por um voo para sair da ilha. Estima-se, de acordo com passageiros que estavam no aeroporto na segunda (17), que, ao menos, 26 pessoas tentavam deixar Fernando de Noronha.

Até então, a Gol comunicou que deve realizar, na quarta (19), "uma operação extra" para atender os clientes. Antes disso, os funcionários da companhia informaram no aeroporto que é necessário que haja vaga em um voo da Azul para que eles possam ser alocados.

Já para outras pessoas com passagens compradas, a empresa informou que "podem remarcar suas viagens, pedir crédito ou reembolso diretamente" pela internet ou ligar para a Central de Atendimento no 0300-115 2121.

Clientes que compraram bilhetes com milhas devem acessar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001, para Smiles ou Prata; ou 0300 115 7007, para Ouro ou Diamante. Aqueles que adquiriram bilhetes com agências devem procurar a própria agência.

Em nota enviada no dia 6 de outubro, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra) informou ao g1 que a expectativa do governo é executar a obra emergencial na pista em 60 dias.