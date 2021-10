Turistas são processados por furar bloqueio de segurança para tirar selfie em vulcão

Quatro turistas britânicos estão na mira das autoridades das Ilhas Canárias após furarem os bloqueios de segurança para tirarem uma selfie no vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção há mais de um mês. De acordo com o jornal Daily Mail, o quarteto será processado por violar os postos de controle da polícia de La Palma.

Na foto, compartilhada nas redes sociais, os aventureiros aparecem próximos à lava que atinge mais de 1000ºC. Na ação, as autoridades justificam que eles colocaram em risco tanto a vida deles quanto a segurança da ilha.

Um dos quatro membros do grupo postou uma foto sua nas redes sociais usando bermuda e camiseta. "Tivemos que cobrir para escapar furtivamente do exército e da polícia. Foi uma missão completa com bloqueios de estradas, pontos de busca e animais para cães na escuridão", disse.

Em outra mensagem, ele acrescentou: "Peguei um avião, um carro alugado, uma balsa e uma caminhada noturna de cinco horas ao redor dos bloqueios de estradas do exército, mas conseguimos. Aventura de uma vez na vida."