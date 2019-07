Turma da Mônica transforma personagem negra em Pequena Sereia

A notícia de que Halle Bailey, atriz e cantora negra, irá interpretar Ariel no live-action de A Pequena Sereia, da Disney, vem dando o que falar na internet. E, após virar até discussão sobre racismo, a escolha pela artista ganhou uma homenagem fofíssima da Turma da Mônica, com uma ilustração inédita de Milena.

No desenho, divulgado nas redes sociais, a personagem criada por Mauricio de Sousa aparece como uma sereia, no fundo do mar - com direito a cauda laranja e pérolas. Lembrando que, assim como Halle, Milena é negra.

Nossa pequena sereia ???? ???? pic.twitter.com/A0GNCipiBY — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) 4 de julho de 2019

Além da atriz, integrante do duo Chloe x Halle, o filme de A Pequena Sereia também terá no elenco Melissa McCarthy (Úrsula), Jacob Tremblay (voz de Linguado) e Awkwafina (voz de Sabidão). A data de estreia ainda não foi divulgada.

Lin-Manuel Miranda e Alan Menken serão responsáveis por escrever novas músicas para o longa, que também terá algumas das canções originais.