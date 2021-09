Turner anuncia que não exibirá o Brasileirão a partir de 2022

Uma das detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a Turner anunciou que não vai mais exibir a Série A a partir de 2022. De acordo com a empresa, a medida foi tomada com base em uma cláusula de saída prevista em contrato.

Atualmente a Turner tem contrato com o Bahia e outros cinco clubes da Série A. São eles: Palmeiras, Santos, Fortaleza, Ceará e Athletico-PR. O vínculo atual vai até o fim de 2024.

No ano passado, os clubes e a Turner firmaram um acordo de renegociação do pagamento das cotas do Brasileirão e acertaram a possibilidade do fim do vínculo em 2022 sem a necessidade do pagamento de multa. Assim, os clubes vão receber de volta os direitos de transmissão e vão poder negociar em bloco com outra empresa interessada.

Entre os motivos para o fim da transmissão do Brasileirão, a Turner alegou que o atual modelo não é interessante para a companhia. Como possui apenas os direitos em TV fechada, o canal não conta com jogos exclusivos e possui um número limitado de partidas no seu leque, já que só pode exibir jogos entre os clubes com os quais têm contrato.

Apesar da decisão, as partidas do Campeonato Brasileiro de 2021 vão continuar sendo exibidas através do canal TNT.

Imbróglio

A decisão da Turner em deixar de exibir o Brasileirão é apenas mais um capítulo da novela que envolveu clubes e empresa desde que a Companhia quebrou o monopólio da Globo e assinou com equipes isoladas do Brasileirão.

O contrato entre Bahia e Turner foi assinado em 2016, quando o tricolor ainda estava na Série B. No acordo, o clube baiano recebeu adiantamento de R$ 40 milhões.

No início de 2018, o pagamento de R$ 100 milhões ao Palmeiras como bônus pela assinatura do contrato - o que seria proibido -, gerou irritação nos clubes. A situação foi amenizada depois de uma longa negociação e o pagamento de uma "cota extra" como forma de ressarcimento.

Ainda em 2018, a Turner anunciou o fim dos canais Esporte Interativo, o que também causou preocupação nas equipes. O Bahia chegou a estudar uma forma de romper o contrato, mas acabou se mantendo ligado à companhia.