TV Bahia amplia jornalismo para cobrir pandemia de coronavírus

A TV Bahia, afiliada da Rede Globo, ampliou a programação dos seus telejornais em quase uma hora com o objetivo de oferecer ainda mais informações sobre a pandemia global. Com esta medida, a emissora reforça o compromisso com a população com informações confiáveis, marca registrada da TV Bahia em seus 35 anos de existência.

O Jornal da Manhã, o Bahia Meio Dia e o BATV tiveram tempo de duração estendido com notícias em primeira mão, entrevistas com especialistas, informações sobre decretos públicos e os impactos do coronavírus na população baiana.

Ao longo da programação da emissora também são exibidos flashes e boletins ao vivo com dados atualizados sobre a pandemia no estado, além de prestação de serviço ao público sobre dicas de prevenção e notícias sobre a doença.

"A TV Bahia tem uma história de prestação de serviço através da informação confiável, de credibilidade. Neste momento de pandemia de coronavírus, nossa responsabilidade só aumenta. A população precisa de notícias em que possa confiar para tomar decisões. Esta é a nossa missão", garante Eurico Meira, diretor de jornalismo da TV Bahia.

Jornalismo local e nacional - Diretor de programação da TV Bahia, Carlyle Ávila explica que toda a Programação se ajustou à necessidade de informar à população. “São 11h de programação jornalística no ar, de segunda a sexta, das 4h às 15h, em todas as praças da TV Globo. Nossa Programação está voltada para prestar serviço para a população de Salvador. Neste momento,

informação e solidariedade são fundamentais. Informação de qualidade, com explicação clara e precisa. As pessoas querem ser informadas sobre o que está acontecendo porque precisam decidir o seu dia a dia", diz ele.

Todas as reportagens dos telejornais da Rede Bahia também podem ser assistidas na internet no site G1 Bahia (g1.com.br/ba).