TV Bahia estreia programa com histórias e dicas para Pets

Quem ama pets terá uma programação especial a partir do próximo sábado (24), quando a TV Bahia estreia o seu novo programa "Sessão Pet", totalmente direcionado aos amantes de animais de estimação. O programa terá três episódios e será exibido logo após o Mosaico Baiano.

A apresentação fica por conta de Pablo Vasconcelos e e sua fiel escudeira, a cãopresentadora Lilica: cadelinha vira-lata de 5 aninhos, que foi adotada pelo apresentador e por sua mãe após encontrar um rapaz na rua que estava fazendo a doação dos pets.

No programa, a dupla vai apresentar dicas de especialistas, histórias emocionantes, curiosidades e muita informação sobre cuidados com os animais domésticos.

“Sempre fui apaixonado por bichos e poder brincar, informar, falar deles e com eles na frente das câmeras tem me deixado feliz e realizado. Não é fácil! Dá muito mais trabalho do que gravar com humanos, porque o animal tem o tempo dele e a gente precisa respeitar isso”, conta Pablo Vasconcelos.

Com tudo que tem direito: Lilica posa para foto com seu crachá de funcionária da Rede Bahia (Foto: Divulgação)

Pai de pet e babão assumido, Pablo se derrete todo para falar das primeiras experiências de sua filhota de frente para as câmeras. Durante as gravações, ele afirma que ela ficou parada quando tinha de ficar, movimentava direitinho e interagiu bastante com a câmera.

"Acho que a TV já pode providenciar um cãotrato pra nova estrela da televisão baiana”, brinca o jornalista.

Dados do Instituto Pet Brasil divulgados no ano passado apontam que o país conta com 139,3 milhões de bichinhos, entre cães, aves, gatos, peixes, répteis e pequenos mamíferos. O Nordeste é a segunda região com maior concentração de animais de estimação, sendo a Bahia o estado mais populoso.

Diretora do programa e com duas gatas dentro de casa, Andrea Bonfim afirma que 45% dos lares baianos têm pets e foi isso que motivou a criação do programa que tem concepção de Adriana Almeida e produção de Camilla Salles.

"Queremos entrar nas casas dos baianos mostrando essa paixão pelos bichinhos, mas também falando de questões importantes nos cuidados com nossos companheiros”, afirma a diretora.

Na estreia, Lilica estará com look tie dye - aquelas blusinhas com um tingimento bem artístico e bastante colorido. Uma roupinha que combina com sua personalidade que é, ao mesmo tempo, dócil, amável, sociável, elétrico e agitado.