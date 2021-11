 TV Bahia exibe especial sobre destinos turísticos de Verão  

A TV Bahia estreia neste sábado (13), logo após o Mosaico Baiano, o programa Destino Bahia, que explora os cartões postais do estado ideais para viajar no Verão.

O especial, que ganha um segundo programa no dia 20, apresenta um turismo de experiência para o período mais quente do ano, com dicas de roteiro, onde comer, melhores preços, e claro, como aproveitar ao máximo a sua viagem. A apresentação é do jornalista Pablo Vasconcelos, que, entre as aventuras, pratica mergulho, sobrevoo sobre a cidade, passeio de búfalo, prova delícias gastronômicas, visita uma reserva indígena e muito mais.

“O programa vai mostrar uma Porto Seguro diferente da rota convencional, dos destinos que a maioria das pessoas conhece. Vamos passear por roteiros que vão do turismo de aventura, passando pelo turismo rural, pela história, gastronomia, cultura e tudo isso, é claro, com paisagens de tirar o fôlego!”, conta o apresentador.