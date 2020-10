TVE e Educadora FM promovem debate entre candidatos de Feira de Santana

Os candidatos à prefeitura de Feira de Santana participam, neste sábado (31), de debate na TVE (canal 9.1) e Educadora FM (107.5). O debate ao vivo começa às 18h30 com transmissão simultânea nos perfis da TVE no Youtube, Facebook e Twitter.



Os candidatos convidados foram: Beto Tourinho (PSB), Carlos Geilson (Podemos), Carlos Medeiros (Novo), Colbert Martins (MDB), José de Arimatéia (Republicanos), Marcela Prest (Psol), Professora Dayane Pimentel(PSL) e Zé Neto(PT).



As regras foram referendadas pelas oito coligações convidadas e o debate será dividido em três blocos. Nos dois primeiros blocos, cada candidato escolhe quem responde a sua pergunta. Cada candidato só pode ser escolhido uma vez para responder em cada bloco. O terceiro e último bloco será o momento das considerações finais. Caso ocorra segundo turno em Feira de Santana, as emissoras anunciaram que realizarão outro debate.