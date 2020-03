Twitter anuncia que agora terá 'stories' e revolta internautas: 'fim de uma era'

Durante anos os tuiteros se orgulharam (com razão) de ter sido a única rede social 'mainstream' a não aderir aos stories - ferramente popularizada pelo Snapchat. Porém, os dias de orgulho podem estar contados pois o site se rendeu e agora terá uma ferramenta similar.

Chamado de Fleet, o recurso funcionará da mesma forma que os stories do Instagram e Facebook, e status do WhatsApp. Os conteúdos (fotos, textos e vídeos) postados nessa ferramenta ficarão disponíveis por 24 horas para os seguidores verem. Após o período, eles deixarão de estar disponíveis.

No anúncio, o Twitter revelou que o novo mecanismo funcionará apenas no Brasil em um "período de testes. O recurso já está disponível para quem usa a rede social através do aplicativo baixado nas plataformas Android e IOS.

"Fleets são para você compartilhar suas ideias e opiniões momentâneas. Essas postagens desaparecem depois de 24 horas e não têm Retweets, curtidas ou comentários públicos. Em uma pesquisa inicial, as pessoas nos disseram que, uma vez que os Fleets somem, elas ficam mais à vontade para compartilhar pensamentos corriqueiros e cotidianos. Esperamos que aquelas pessoas que não costumam ficar confortáveis em Tweetar usem Fleets para falar das reflexões que vêm à sua cabeça", diz o anúncio publicado no blog do Twitter.

"Uma vez que o Brasil é um dos países em que as pessoas mais conversam no Twitter, com muitos de vocês apaixonados por falar e seguir outros brasileiros na plataforma, estamos animados em testar a nova funcionalidade aqui. Com base no teste, aprenderemos como a existência de uma nova forma de conversar muda a maneira com que você interage no Twitter e se isso permite que você compartilhe o que está pensando mais confortavelmente", continua.

"Assim como os Tweets, Fleets são baseados primariamente em textos, mas você pode incluir vídeos, GIFs ou fotos neles. Se você quer responder a um Fleet, clique nele para enviar uma Mensagem Direta (DM) ou emoji, e dê continuidade a essa conversa em suas DMs. Seus seguidores poderão ver os seus Fleets no topo da Página Inicial deles, e qualquer pessoa que pode acessar o seu perfil completo também poderá encontrar os seus Fleets lá. Se as suas DMs são abertas, qualquer pessoa pode reagir aos seus Fleets", completa.

Reações negativas

Assim que o anúncio foi feito às 14h desta quarta-feira (4), diversas reações negativas tomaram conta da rede social. Os internautas, decepcionados, classificaram a novidade como "decepcionante" e o "fim de uma era".