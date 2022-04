Twitter anuncia que não aceitará mais anúncios que neguem mudanças climáticas

O Twitter anunciou que não aceitará "anúncios enganosos" na rede social sobre mudanças climáticas. Segundo divulgou a empresa, serão considerados conteúdo impróprio os "que contrariem o consenso científico sobre as mudanças climáticas".



A rede não informou quanto isso sacrificaria em receita para o Twitter.



Em publicação em seu blog, a empresa frisou que "o negacionismo climático não deve ser monetizado no Twitter e anúncios deturpados não devem prejudicar conversas importantes sobre crise climática".



A rede social ainda informou que anunciará nos próximos meses iniciativas para adicionar "contexto confiável" às conversas sobre clima que acontecem no Twitter.