Twitter confirma que botão de editar está em fase de testes

O Twitter confirmou nesta quinta-feira (1º) que um dos recursos mais pedidos - e polêmicos - para a rede social está em fase de testes: o botão de editar. "Se você ver um tuíte editado é porque estamos testando o botão de editar. Isso está acontecendo e você vai ficar bem", escreveu a conta oficial do serviço.

Segundo o site Wired, os testes no momento são internos e o botão deve ficar disponível primeiro para quem paga pelo Twitter Blue - serviço de assinatura por enquanto disponível somente nos EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia. Todos os usuários vão poder ver os tuítes que foram editados na timeline.

No momento, a funcionalidade vai permitir que a edição aconteça dentro de uma janela de 30 minutos. A ideia é permitir uma correção rápida de coisas simples, como erros de digitação, mas, naturalmente, a companhia sabe que uma ferramenta de edição pode criar várias situações e, por isso, o tuíte editado será sinalizado como tal como uma etiqueta. Os usuários também vão poder ver o histórico de edição.

A ideia de limitar o número de pessoas com acesso ao recurso no momento é para permitir ter melhor feedback também sobre as escolhas de design antes de ampliar o botão para mais usuários. Em um post, o Twitter diz que a ideia é evitar que as pessoas "usem mal" o recurso, usando-o para espalhar mais desinformação. "Você não pode ser cuidadoso o suficiente".

Ao longo dos anos, muitos usuários pediram que o Twitter disponibilizasse o recurso, permitindo corrigir uma mensagem errada, ao invés de apagar. Isso incluiu famosos como Kim Kardashian e até o bilionário Elon Musk, que recentemente tentou comprar a rede social (e desistiu). A empresa entendia que os riscos de permitir alteração em um tuíte, levando a enganos, eram maiores do que os benefícios de permitir correções de erros.

Em 2020, a empresa tentou fazer decolar o Fleets, posts que sumiam após 24h, mas o serviço não decolou. Essa semana, a empresa abriu para todos a roda, serviço que permite postar mensagens para um grupo mais restrito de pessoas. "Esperamos que com a disponibilidade do botão de editar, tuitar se torne mais acessível e menos estressante", diz comunicado da empresa.