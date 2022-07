Uber Black chega a Salvador; confira data e regras para os motoristas

Na busca para superar a crise provocada pela queda na qualidade do serviço devido ao aumento dos combustíveis e perda de renda da população, a Uber amplia mais uma vez a sua atuação em Salvador - recentemente lançou o Uber Moto na cidade. Agora, é a vez do Uber Black, o serviço mais top da plataforma e que marcou o lançamento do app no mundo e no Brasil, ainda em 2015.

Como a própria Uber afirma, uma das categorias mais desejadas da plataforma, o Uber Black começa a operar na capital baiana nesta sexta-feira (8). Segundo a empresa, chega para proporcionar uma experiência mais exclusiva aos usuários da cidade, que poderão escolher se locomover em veículos mais luxuosos e conduzidos apenas por motoristas parceiros com ótimas avaliações feitas por outros usuários.

“O Uber Black é o modo mais exclusivo de deixar o carro em casa e andar pela cidade com a mesma tranquilidade oferecida pela plataforma da Uber, adicionando ainda mais conforto. A ideia dessa categoria sempre foi oferecer uma experiência excelente do começo ao fim, por isso, estamos expandindo para mais lugares”, explica Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Além de Salvador, o Uber Black também será oferecido em Recife e Campinas, no interior de São Paulo. A categoria já estava disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

Ainda não se sabe qual será a diferença tarifária entre o uber Confort, opção mais barata, e o Black. Em outras cidades, o valor varia entre 50% e até 200% mais caro.

Mais ganhos para os motoristas

Além de um serviço de melhor qualidade - embora mais caro para o passageiro -, a chegada do Uber Black é apontada pela plataforma como mais uma opção de renda para os motoristas parceiros.

Uma forma, inclusive, de segurá-los no aplicativo e de evitar os cancelamentos do serviço, que têm gerado críticas dos passageiros e até questionamentos do poder público, como acontece com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Regras para dirigir Uber Black

Para dirigir o Uber Black, entretanto, existem regras ainda maiores do que as já exigidas pela plataforma. Pelo menos é o que garante a empresa. Os motoristas parceiros precisam ter realizado pelo menos 100 viagens com a Uber (usando qualquer categoria, exceto Uber Flash) e manter a média de avaliações dos usuários acima de 4,85 estrelas.

Os carros precisam ter quatro portas e idade veicular de no máximo 7 anos (ou seja, em 2022, são aceitos carros fabricados de 2015 em diante).

Além disso, as cores dos veículos precisam ser neutras. Nas cidades com Uber Black são aceitos carros nas cores preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom e branco.

Entre os modelos disponíveis para fazer viagens pela categoria, os mais populares entre os parceiros são veículos como Toyota Corolla, Jeep Renegade, Nissan Kicks e Hyundai Creta.