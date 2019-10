Uber de tela colorida

Quem nunca passou pelo estresse de chamar um carro via aplicativo e, de repente, se ver numa corrida de gato e rato, no meio da rua. Nem o motorista acha o passageiro e nem o contrário? Pensando em facilitar esses encontros a Uber começa essa semana atestar um novo recurso que usa tela do celular para ajudar motorista a encontrar o usuário. O nome da ferramenta é LED e, através dela, a tela do celular do usuário se transforma em um luminoso colorido. O uso do recurso, segundo a empresa, é simples. Basta que o usuário clique no ícone que aparece no canto inferior direito do aplicativo quando o motorista estiver se aproximando e com isso toda a tela do celular ganha uma cor vibrante, selecionada aleatoriamente. Essa cor é informada ao motorista através de uma notificação. Para embarcar basta exibir a tela para o motorista.

A empresa sinaliza que, mesmo com esse recurso ativado, o app continua exibindo informações como o modelo e a placa do carro, para garantir ainda mais o embarque no veículo certo. Os testes, que são opcionais, acontecem em grupos de usuários nas cidades de Brasília, Recife, Salvador, Campinas e Vitória e para usar, após pedir a viagem da forma convencional vai bastar clicar no botão LED, que aparecerá no canto da tela. A partir daí o telefone ganha automaticamente uma cor vibrante. Para a localização bastará então deixar o telefone visível quando o motorista estiver chegando para que ele posa ver a cor na hora do embarque.

Praticando inglês pelo Whatsapp

Espaço no celular para novos aplicativos é sempre um problema. Pensando em dar a oportunidade de aprender e praticar o inglês sem ocupar espaço no aparelho a startup EduSim criou um sistema – o ChatClas – que permite interagir via whatsapp com nativos da língua e, segundo a empresa, com segurança já que o contato não é direto e sim via um robô. Basta enviar uma mensagem para o número 11.97585.0888 e a interação começa. É possível evoluir para chamadas de áudio e vídeo, gravar áudios para conferir se a pronúncia está correta, ouvir áudios de nativos e responder exercícios, dentre outras atividades.

O fundador da startup, o alemão Jan Krutzina, falou com os amigos do mobiletime.com.br e disse que foi aqui na Bahia que ele teve a ideia de criar o sistema. “Na Bahia, vi muito investimento em cursos de inglês, mas ninguém falava comigo. Então resolvi investigar o assunto. No Brasil muita gente quer falar inglês, mas ninguém fala. Vi como uma oportunidade”, disse Jan. Testei rapidamente e achei bem interessante. Vale dar uma olhada.