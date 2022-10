Uber Eats lança serviço de entrega de maconha no Canadá

O Uber Eats anunciou que moradores de Toronto, no Canadá, poderão comprar maconha através da plataforma de delivery. O serviço será em parceria com a Leafly, empresa especializada em venda de cannabis online, e começou a funcionar desde a segunda-feira (17) para moradores da cidade com mais de 19 anos.

A ação busca reduzir o mercado ilegal de maconha na cidade, segundo a gerência do Uber Eats Canadá.

“Estamos em parceria com líderes do setor, como o Leafly, para ajudar os varejistas a oferecer opções seguras e convenientes para as pessoas em Toronto comprarem cannabis legal para entrega em suas casas, o que ajudará a combater o mercado ilegal e a reduzir a condução prejudicada”, disse Lola Kassim em um comunicado à imprensa.

A entrega da maconha será feita por funcionários de lojas, não por colaboradores da plataforma, devido a legislação da Comissão de Álcool e Jogos de Ontário, a agência reguladora de cannabis local, que não permite a realização de entregas por terceiros.