Ucrânia pede que população receba russos com coquetéis molotov e convoca idosos

O Ministério da Defesa da Ucrânia foi até a televisão para convocar a população do distrito de Obolon, próximo à capital Kiev, a preparar coquetéis molotov para enfrentar as tropas russas que já estão no local.

A televisão ensinou um passo a passo de como preparar a bomba caseira que é feita com algum tipo de combustível, como gasolina e álcool.

Em publicação em uma rede social, o ministério pediu ainda que os "moradores pacíficos" da região tenham cuidado e não saiam de casa.

As tropas russas se aproximam da capital da Ucrânia nesta sexta-feira (25), e a cidade se prepara para a invasão.

Idosos convocados

Já o ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Yurievich Reznikov, convocou os cidadãos maiores de 60 anos "que estejam mental e fisicamente prontos a resistir e vencer o inimigo".

Mais cedo, a Ucrânia proibiu todos os cidadãos do sexo masculino de 18 a 60 anos de deixarem o país. Segundo o Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado, a decisão é válida pelo tempo que a Lei Marcial tiver em vigor .

Na quinta-feira (24), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou Lei Marcial após a Rússia iniciar os ataques militares ao país. A Lei Marcial é uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, que substitui as leis e autoridades civis por leis militares.